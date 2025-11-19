जौनपुर में डेढ़ साल की बेटी को पिता ने गोमती नदी में फेंका, लापता बच्ची को तलाश रही पुलिस

Language
    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 01:51 PM (IST)

    जौनपुर के केराकत में एक पिता ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी डेढ़ साल की बेटी को गोमती नदी में फेंक दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मल्लाहों और गोताखोरों की मदद से बच्ची की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, और गांव में शोक का माहौल है। 

    मल्लाहों की मदद से बच्ची की तलाश शुरू कर दी।

    जागरण संवाददाता, थानागद्दी (जौनपुर)। केराकत कोतवाली क्षेत्र के टंडवा गाँव में बुधवार को पारिवारिक विवाद के चलते एक पिता ने अपनी डेढ़ वर्ष की बेटी को गोमती नदी में फेंक दिया। 

    टंडवा गाँव निवासी अशोक विश्वकर्मा ने घरेलू झगड़े के कारण गुस्से में आकर अपनी बेटी को टंडवा घाट से नदी में फेंक दिया। घटना की सूचना मिलते ही केराकत के सीओ, इंस्पेक्टर और थानागद्दी चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और मल्लाहों की मदद से बच्ची की तलाश शुरू कर दी।

    पुलिस ने बताया कि बच्ची की खोज के लिए गोताखोरों को भी बुलाया गया है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है और वे बच्ची की सुरक्षित वापसी की कामना कर रहे हैं। इस घटना ने पूरे गाँव में शोक और चिंता का माहौल बना दिया है।

    पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना ने पारिवारिक विवादों के नकारात्मक प्रभावों को उजागर किया है, जो कभी-कभी गंभीर परिणामों का कारण बन सकते हैं।

    स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे मामलों में संयम बरतें और विवादों को सुलझाने के लिए संवाद का सहारा लें। बच्ची की खोज जारी है और सभी की प्रार्थना है कि वह सुरक्षित मिले।