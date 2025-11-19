जौनपुर में डेढ़ साल की बेटी को पिता ने गोमती नदी में फेंका, लापता बच्ची को तलाश रही पुलिस

जागरण संवाददाता, थानागद्दी (जौनपुर)। केराकत कोतवाली क्षेत्र के टंडवा गाँव में बुधवार को पारिवारिक विवाद के चलते एक पिता ने अपनी डेढ़ वर्ष की बेटी को गोमती नदी में फेंक दिया। टंडवा गाँव निवासी अशोक विश्वकर्मा ने घरेलू झगड़े के कारण गुस्से में आकर अपनी बेटी को टंडवा घाट से नदी में फेंक दिया। घटना की सूचना मिलते ही केराकत के सीओ, इंस्पेक्टर और थानागद्दी चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और मल्लाहों की मदद से बच्ची की तलाश शुरू कर दी।

पुलिस ने बताया कि बच्ची की खोज के लिए गोताखोरों को भी बुलाया गया है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है और वे बच्ची की सुरक्षित वापसी की कामना कर रहे हैं। इस घटना ने पूरे गाँव में शोक और चिंता का माहौल बना दिया है।