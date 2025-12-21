जौनपुर में आसान होगा सफर, टेंडर के बाद 364 करोड़ से किया जाएगा 15 सड़कों का चौड़ीकरण

जागरण संवाददाता, जौनपुर। सफर को सुगम बनाने के लिए 364 करोड़ की लागत से 15 सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। शासन की ओर से सड़कों को दुरुस्त करने का प्रस्ताव मांगा गया था, जिसे पीडब्ल्यूडी की ओर से भेजा गया था। प्रस्ताव पर कार्य के लिए 163 करोड़ रुपये स्वीकृत होने के बाद विभाग की ओर से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इसमे प्रमुख रूप से खेतासराय से खुटहन, सिंगरामऊ से गौरामाफी व सराय मोहिउद्दीनपुर से पट्टी नरेंद्रपुर मार्ग सहित अन्य सड़कों को शामिल सड़कों किया गया है। वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ ही सकरी सड़कें आवागमन में रोड़ा बन रही हैं। भारी-भरकम बजट से जहां सड़कों का कायाकल्प होगा वहीं आमजन को भी सुविधा मिलेगी।