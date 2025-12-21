Language
    जौनपुर में आसान होगा सफर, टेंडर के बाद 364 करोड़ से किया जाएगा 15 सड़कों का चौड़ीकरण

    By Amardeep Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:24 PM (IST)

    जौनपुर में अब सफर आसान होगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद 364 करोड़ रुपये की लागत से 15 सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। इस परियोजना से शहर में याता ...और पढ़ें

    364 करोड़ की लागत से सड़कों की होगी मरम्मत।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। सफर को सुगम बनाने के लिए 364 करोड़ की लागत से 15 सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। शासन की ओर से सड़कों को दुरुस्त करने का प्रस्ताव मांगा गया था, जिसे पीडब्ल्यूडी की ओर से भेजा गया था। प्रस्ताव पर कार्य के लिए 163 करोड़ रुपये स्वीकृत होने के बाद विभाग की ओर से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    इसमे प्रमुख रूप से खेतासराय से खुटहन, सिंगरामऊ से गौरामाफी व सराय मोहिउद्दीनपुर से पट्टी नरेंद्रपुर मार्ग सहित अन्य सड़कों को शामिल सड़कों किया गया है। वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ ही सकरी सड़कें आवागमन में रोड़ा बन रही हैं। भारी-भरकम बजट से जहां सड़कों का कायाकल्प होगा वहीं आमजन को भी सुविधा मिलेगी।

    प्रांतीय खंड के अधीन सड़कों का सर्वे काफी पहले करा लिया गया था। विभाग की ओर से पहले भी कई सड़कों को दुरुस्त कराया गया है।

    हालांकि कुछ सड़कों की चौड़ाई कम होने की वजह से यातायात तो प्रभावित होता ही है आम लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा।

    सड़क चौड़ीकरण अभियान में कुछ संपर्क मार्गों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा निर्माण खंड व निर्माण खंड-दो के अधीन भी जर्जर सड़कों को दुरुस्त करने की तैयारी की गई है। इनमे उन सड़कों को शामिल किया जाएगा जहां काफी समय से काम न हुआ हो।