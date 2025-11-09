जौनपुर में जय नगर एक्सप्रेस के एसी पैनल से 120 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद

जागरण संवाददाता, जौनपुर। बिहार में विधान सभा चुनाव के मद्देनजर चेकिंग अभियान के तहत राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) को शनिवार की रात शाहगंज जंक्शन पर बड़ी सफलता मिली। प्लेटफार्म नंबर-तीन पर खड़ी 04652 जय नगर एक्सप्रेस की तलाशी के दौरान कोच बी-9 के एसी पैनल में 10 बोरियों में भरकर छिपाई गई 120 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई।

अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे लखनऊ प्रकाश डी, एसपी रेलवे पुलिस प्रयागराज प्रशांत वर्मा व डिप्टी एसपी रेलवे वाराणसी कुुंवर प्रभात सिंह के निर्देश पर बिहार जाने वाली ट्रेनों की सघन तलाशी की जा रही है।

मिले सुराग पर जौनपुर जंक्शन जीआरपी थानाध्यक्ष सुनील कुमार गोंड के नेतृत्व में उपनिरीक्षक अश्विनी कुमार पटेल, हेड कांस्टेबल विजय शंकर गुप्त, दिलीप यादव, कांस्टेबल राज कुमार मौर्य ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के साथ आए।

प्लेटफार्म पर खड़ी पंजाब के अमृतसर से बिहार के मधुबनी जिले के जय नगर जा रही जय नगर एक्सप्रेस ट्रेन के उक्त वातानुकूलित कोच के एसी मैकेनिक की सहायता से पैनल खोलवाकर तलाशी ली तो उसमें छिपाई गई 10 बोरियों में अवैध शराब बरामद हुई।