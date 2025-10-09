'बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए चौराहे पर खड़े हैं यमराज', अपराधियों को CM योगी की चेतावनी

जागरण संवाददाता, उरई : अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टालरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। इसके लिए पूरे प्रदेश की पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए चौराहों पर यमराज खड़े हैं और गरीबों की जमीन कब्जा करने वालों के लिए भी यमराज का कोई अगला दूज उन्हें चौराहे पर खड़ा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा के माध्यम से अपराधियों पर कार्रवाई का कड़ा संदेश दिया है।

उन्होंने कहा कि सपा सरकार को सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक अच्छे नहीं लगते थे। ये वही सपा है जिसने सत्ता में आते ही दलित उत्थान से जुड़े हुए महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारकों को खत्म करने की घोषणा कर दी थी। ये वही सपा है जिसने 2012 में सत्ता में आते ही पूरे प्रदेश में एक जनपद एक माफिया बनाकर अराजकता फैलाना शुरू कर दिया था। ये सपा ही नौजवानों के रोजगार पर डकैती डालती थी। बेटियों के सुरक्षा को लेकर उस समय इनके नेता कहते थे लड़के हैं गलती कर देते हैं...।