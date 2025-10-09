Language
    'बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए चौराहे पर खड़े हैं यमराज', अपराधियों को CM योगी की चेतावनी

    By Jagran News Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 05:33 PM (IST)

    उरई में एक जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों और गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों के लिए चौराहे पर यमराज खड़े हैं। उन्होंने पिछली सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार में अराजकता फैली थी और दलित महापुरुषों के स्मारकों को खत्म करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने भाजपा सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया।

    Hero Image

    जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल)

    जागरण संवाददाता, उरई : अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टालरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। इसके लिए पूरे प्रदेश की पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए चौराहों पर यमराज खड़े हैं और गरीबों की जमीन कब्जा करने वालों के लिए भी यमराज का कोई अगला दूज उन्हें चौराहे पर खड़ा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा के माध्यम से अपराधियों पर कार्रवाई का कड़ा संदेश दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि सपा सरकार को सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक अच्छे नहीं लगते थे। ये वही सपा है जिसने सत्ता में आते ही दलित उत्थान से जुड़े हुए महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारकों को खत्म करने की घोषणा कर दी थी। ये वही सपा है जिसने 2012 में सत्ता में आते ही पूरे प्रदेश में एक जनपद एक माफिया बनाकर अराजकता फैलाना शुरू कर दिया था। ये सपा ही नौजवानों के रोजगार पर डकैती डालती थी। बेटियों के सुरक्षा को लेकर उस समय इनके नेता कहते थे लड़के हैं गलती कर देते हैं...।

    आज भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टालरेंस की नीति पर काम कर रही है। बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाई तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा है। गरीबों की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया कि अगले ही चौराहे पर यमराज का दूसरा दूत इंतजार कर रहा होगा। अराजकता फैलने का प्रयास किया, त्योहारों में रंग में भंग डालने का काम किया तो मानकर चलिए उसको शांति सौहार्द अच्छी नहीं लगती। ऐसे लोगों से निपटने के लिए पुलिस की जीरो टालरेंस नीति काम कर रही है। जो अपराधियों की कई पीढ़ियों को याद दिला देगी। 