    पति से झगड़ा होने पर पत्नी ने लगा ली फांसी, धनतेरस पर इस बात को लेकर हुआ था विवाद

    By Mahesh Prajapati Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 03:06 PM (IST)

    जालौन के करहिया गांव में त्योहार पर खरीदारी को लेकर पति-पत्नी में विवाद हो गया। विवाद के बाद पत्नी ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगी।

    जागरण संवाददाता, जालौन। थाना क्षेत्र के ग्राम करहिया में शुक्रवार की देर शाम त्योहार पर अपनी मनमर्जी का सामान खरीदारी के चक्कर में पति-पत्नी में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि पत्नी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और साड़ी से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली।

    जानकारी पर स्वजन बेहाल हो गए। देर रात मायके पक्ष से भी लोग आ गए थे और हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंचे सीओ व थाना प्रभारी ने जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    ग्राम करहिया निवासी चंद्रपाल यादव के पास खेती कम होने की वजह से वह उरई के फ्लोर मिल में काम करते हैं। पत्नी की मौत बहुत पहले ही हो गई थी। उनके बेटे 23 वर्षीय आशुतोष यादव गांव में खेती के साथ-साथ अपना व्यापार भी करते हैं। 15 फरवरी 2023 को आशुतोष की शादी कानपुर देहात के डेरापुर थाने के ग्राम उदनापुर निवासी वीरेंद्र यादव की पुत्री साधना उर्फ नेहा देवी से हुई थी। गांव में पति-पत्नी ही रहते थे।

    दीपावली त्योहार पर आशुतोष पत्नी के साथ मकान में रंगाई पुताई का भी काम करवा रहा था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की दोपहर पति-पत्नी में त्योहार पर आभूषण सहित अन्य सामान खरीदने को लेकर झगड़ा हुआ था। शाम को आशुतोष डेरी पर दूध देने चला गया।

    इसी बीच आवेश में आकर उसकी पत्नी नेहा ने कमरे के अंदर पंखे के हुक से साड़ी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। जब आशुतोष वापस आया तो पत्नी को फंदे पर लटका देख उसकी चीख निकल गई। इसके बाद मुहल्ले के लोग आ गए और पुलिस को सूचना दी। रात में ही मृतका के पिता वीरेंद्र भाई धीरेंद्र ने मायके पक्ष पर अपनी पुत्री की हत्या कर शव फंदे पर टांगने का आरोप लगाया। थाना प्रभारी परमेंद कुमार ने मामले की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    सीओ शैलेंद्र कुमार वाजपेयी का कहना है कि मृतका की तहरीर पर दहेज हत्या का मुकदमा लिखा जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।