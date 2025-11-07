Language
    उरई में दिल दहलाने वाला मामला...जब घर से एक साथ उठीं दो अर्थियां, बेटे का शव देख मां ने भी तोड़ा दम

    By Mahesh Prajapati Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:30 PM (IST)

    उरई के माधौगढ़ में एक हृदयविदारक घटना घटी। हेयर कटिंग करने वाले हरीप्रकाश की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बेटे का शव देखकर 72 वर्षीय मां किशोरी देवी को भी सदमा लगा और उनकी भी मृत्यु हो गई। एक ही दिन में मां-बेटे की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

    हरीप्रकाश याज्ञिक उर्फ छौना व किशोरी देवी का फाइल फोटो। स्रोत स्वजन

    संवाद सहयोगी, जागरण, माधौगढ़ (उरई)। कस्बा के मालवीय नगर में हेयर कटिंग दुकानदार को दिल का दौरा पड़ने पर उसे गुरुवार को सीएचसी फिर वहां से झांसी मेडिकल कालेज रेफर किया गया था। रात में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसका शव स्वजन शुक्रवार शाम को गांव लेकर पहुंचे ही थे कि इसी दौरान 72 वर्षीय मां जमीन पर रोते हुए गिर पड़ीं। सीने में तेज दर्द की बात कहने पर सीएचसी ले जाया गया जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

    रेढ़र थाना क्षेत्र के बुढ़ावली निवासी 39 वर्षीय हरीप्रकाश याज्ञिक उर्फ छौना अपने बड़े भाई 42 वर्षीय हरीशंकर याज्ञिक के साथ कस्बा माधौगढ़ के मालवीय नगर उत्तरी में रह रहे थे। दोनों भाई बड़ी माता मंदिर के पास अलग-अलग हेयर कटिंग सैलून की दुकान किए हैं।

    गुरुवार की दोपहर हरीप्रकाश के सीने में तेज दर्द होने लगा। बड़े भाई हरीशंकर ने उसे माधौगढ़ सीएचसी में भर्ती कराया। डाक्टर ने दवा देने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। देर रात हालत में सुधार न होने पर डाक्टर ने मेडिकल कालेज झांसी रेफर कर दिया। गुरुवार की रात हरीप्रकाश की इलाज के दौरान मौत हो गई।

    शुक्रवार शाम हरीप्रकाश का शव जैसे ही गांव लाया गया तो घर में चीख पुकार मच गई। बेटे का शव देख वृद्ध मां 72 वर्षीय किशोरी देवी को अटैक पड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ीं। उन्हें बेसुध होता देख बड़ा बेटा इलाज के लिए सीएचसी ले गया जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    मां-बेटे की एक साथ मौत से पुत्र भानू प्रकाश, हरीशंकर, पुत्र वधू राजकुमारी, मंजू, पौत्र हवलदार, आर्यन का रो-रोकर बुरा हाल है। शुक्रवार की देर शाम तक दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कोतवाली प्रभारी बिकेश कुमार ने कहा कि मां-बेटे की हार्ट अटैक से मौत की सूचना मिली है।

