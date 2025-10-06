Language
    उरई में मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम के पास चला बुलडोजर, CM योगी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट

    By mahesh prajapati Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 04:52 PM (IST)

    उरई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संभावित सभा के चलते नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बघौरा पटेल नगर और स्टेडियम के आसपास सड़कों और फुटपाथों से अवैध होर्डिंग और निर्माण हटाए गए। दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। नगर पालिका ने मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम के आसपास विशेष रूप से सफाई अभियान चलाया गया।

    मेडिकल कालेज व स्टेडियम के साथ चौराहों से हटवाया गया अतिक्रमण। जागरण

    जागरण संवाददाता, उरई। मुख्यमंत्री के आगमन की संभावना को लेकर शहर की सड़कों के किनारे जमा अतिक्रमण, होर्डिंग को हटाने के लिए नगर पालिका की ओर से अभियान चलाया जा रहा है।

    सोमवार को शहर के मुहल्ला बघौरा व पटेल नगर में प्रमुख सड़कों के किनारे, बिजली के खंभों व अन्य भवनों के आसपास लगी होर्डिंग जेसीबी लगाकर हटाई गईं। रोड के किनारे टट्टर लगाकर किया गया अतिक्रमण को भी ढहा दिया गया।

    सीएम योगी की सभा का होना है आयोज

    नौ अक्टूबर को शहर के इंदिरा स्टेडियम परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संभावित सभा का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर राजकीय मेडिकल कालेज व इंदिरा स्टेडियम के अलावा मुहल्ला बघौरा, पटेल, चुर्खी बाईपास से इकलासपुरा बाईपास तक सभी जगह नगर पालिका ने पूरी मशीनरी व कार्यकर्ता लगाकर अतिक्रमण हटवाया। साथ ही दुकानदारों को चेतावनी दी कि वह दोबारा अतिक्रमण न करें।

    स्टेडियम के आसपास सड़क के दोनों तरफ से सभी टट्टर व अन्य अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया गया है। इस कारण दोनों तरफ ही सड़क के फुटपाथ एकदम साफ नजर आ रहे हैं। वहीं चुर्खी बाईपास के आसपास भी नगर पालिका कर्मियों ने अतिक्रमण हटवाया। ईओ राम अचल कुरील ने कहा कि खासतौर पर आज मेडिकल कालेज व स्टेडियम के आसपास पूरी तरह से अतिक्रमण हटवा दिया गया है।