जागरण संवाददाता, उरई। बीएससी नर्सिंग छात्रों के प्रैक्टिकल में फेल होने के बाद उन्हें मेडिकल प्रशासन की ओर से पास कराने के नाम पर 35 हजार रुपये की मांग किए जाने का आरोप लगाते हुए बुधवार दोपहर करीब एक बजे एबीवीपी (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) कार्यकर्ता मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से शिकायत करने पहुंच गए। उनके साथ संघ विभाग संगठन मंत्री व करीब 50 साथी भी जा पहुंचे।

प्राचार्य से छात्रों की समस्या निस्तारण को लेकर कहासुनी होने लगी। तेज आवाज सुन जूनियर व सीनियर डाक्टर आ गए तो दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। सदर कोतवाली पुलिस पहुंची और किसी तरह एबीवीपी कार्यकर्ताओं को बचाकर बाहर निकाला। अपर पुलिस अधीक्षक डाॅ. ईशान सोनी ने पहुंचकर जांच की और मेडिकल कॉलेज में भारी फोर्स व पीएसी तैनात कर दी है। अभी किसी पक्ष से तहरीर नहीं दी गई है।

मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग फाइनल सेमेस्टर के कुछ छात्र प्रैक्टिकल में फेल हो गए हैं। इस कारण उन्हें परेशानी हो रही थी। इसकी प्राचार्य के साथ छात्रा छात्राओं ने जिलाधिकारी समीर से मंगलवार को शिकायत की थी। इस मामले की जानकारी जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिलाध्यक्ष चित्रांशु व संघ विभाग संगठन मंत्री सोमू सविता को हुई तो वह बुधवार को करीब 50 कार्यकर्ताओं के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंच गए।