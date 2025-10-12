UP के इस जिले में 24 करोड़ से होगा सड़कों का चौड़ीकरण, इन गांवों की होगी बल्ले-बल्ले
उत्तर प्रदेश के एक जिले में 24 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। इस परियोजना से एक दर्जन गांवों को फायदा होगा, जिससे यातायात सुगम होगा और ग्रामीणों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। सड़क चौड़ीकरण से क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
संवाद सूत्र, रामपुरा। निनावली-कूसेपुरा मार्ग के अब दिन बहुरने वाले हैं। इस सड़क का चौड़ीकरण कराया जाएगा। जिससे ग्रामीणों को आवागमन में और सुविधा हो जाएगी। इसके लिए करीब 24 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अत्यधिक रहती हैं।
बढ़ेगी वाहनों की रफ्तार
यह मार्ग जिला मुख्यालय और मध्य प्रदेश की सीमा को भी जोड़ता है। जिसकी वजह से यह क्षेत्र का प्रमुख मार्ग माना जाता है। यह मार्ग चौड़ा न होने की वजह से यहां पर वाहनों की रफ्तार धीमी रहती है। कई बार एक साथ कई वाहन आने पर उनको निकलने में दिक्कत होती है। इसके साथ ही मार्ग चौड़ा न होने की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा भी रहता है। यह मार्ग 6.35 किलोमीटर लंबा है।
इस मार्ग के निर्माण से किशनपुरा, सुंदरपुरा, निनावली, कूसेपुरा, कदमपुरा, छोटी बेड, बड़ी बेड़, मुल्ले का पुरा समेत एक दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। विधायक मूलचंद्र निरंजन ने बताया कि ग्रामीणों की समस्या को देखथे हुए उन्होंने सरकार को इस मार्ग के निर्माण, चौड़ीकरण का मांगपत्र भेजा था। जिस पर इसे स्वीकृत कर दिया गया है। मार्ग निर्माण के लिए 23.89 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
