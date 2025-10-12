UP के इस जिले में 24 करोड़ से होगा सड़कों का चौड़ीकरण, इन गांवों की होगी बल्ले-बल्ले

संवाद सूत्र, रामपुरा। निनावली-कूसेपुरा मार्ग के अब दिन बहुरने वाले हैं। इस सड़क का चौड़ीकरण कराया जाएगा। जिससे ग्रामीणों को आवागमन में और सुविधा हो जाएगी। इसके लिए करीब 24 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अत्यधिक रहती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बढ़ेगी वाहनों की रफ्तार यह मार्ग जिला मुख्यालय और मध्य प्रदेश की सीमा को भी जोड़ता है। जिसकी वजह से यह क्षेत्र का प्रमुख मार्ग माना जाता है। यह मार्ग चौड़ा न होने की वजह से यहां पर वाहनों की रफ्तार धीमी रहती है। कई बार एक साथ कई वाहन आने पर उनको निकलने में दिक्कत होती है। इसके साथ ही मार्ग चौड़ा न होने की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा भी रहता है। यह मार्ग 6.35 किलोमीटर लंबा है।