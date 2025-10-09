UP को जल्द मिलेगी 'पचनद' की सौगात, प्रोजेक्ट को लेकर CM योगी ने बोल दी ये बड़ी बात
उत्तर प्रदेश को जल्द ही 'पचनद' परियोजना की सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिससे राज्य के विकास को गति मिलेगी। सरकार इस परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
जागरण संवाददाता, उरई। उरई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन कल्याणकारी योजनाओं के दस लाभार्थियों को किट वितरित कीं और भारत माता की जयकार बोलते हुए लोगों का अभिवाददान किया। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि, जनपद को कई परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है। पचनद पर तैयार प्रोजेक्ट जल्द पूरा होगा, उसे तैयार करके भेजा जाएगा।
सीएम योगी ने कहा कि, जालौन की एक और विशेषता है, यहां पांच नदियां एक साथ हैं। यहां की ऐतिहासिक भूमि का ध्यान आकर्षित करती हैं। सभी जनप्रतिनिधियों की मेहनत का परिणाम है कि जनपद को 1824 करोड़ की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जब सरकार अच्छी होती है तो इस तरह से बेहतर काम होते हैं, लेकिन सरकार बुरी होती है तो वह जानने के लिए 2017 के पहले क्या होता था वह जानना काफी है, बुआ-भतीजे की जोड़ी के समय पर्व और त्योहार से पहले कैसे दंगाई उपद्रव करते थे।
मसीहा नजर आते थे दंगाई
जो दंगा फसाद करते थे वह मसीहा नजर आते थे, बहन, बेटियों पर गलत नजर रखने वालों की जगह कहां होनी चाहिए यह हमारी सरकार ने बता दिया है। आज माफिया, अराजकता के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आते ही महापुरुषों के स्मारकों को समाप्त करने का काम किया था, यह वही समाजवादी पार्टी है जो बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करती थी।
समाजवादी गुंडों की पार्टी बन कर रह गई है। पहले कहावत थी कि सपाई देख बिटिया घबराई, पहले सपा का गाड़ी में झंडा देख लोग कहते थे कि इसमें सपा के गुंडा हैं। गरीब को शौचालय नहीं मिलता था, गरीब को रोजगार नहीं था, सड़कें नहीं थीं...लेकिन भाइयों एवं बहनों आप लोगों ने डबल इंजन की सरकार बनवा कर अपने लिए विकास के रास्ते खोल दिए।
