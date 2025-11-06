UP बोर्ड परीक्षा : जालौन में 38318 परीक्षार्थी करेंगे प्रतिभाग, प्रशासन ने की तैयारी तेज

जागरण संवाददाता, उरई। यूपी बोर्ड परीक्षाओं की घोषणा हो चुकी है। अभी परीक्षा को लेकर केंद्रों की सूची फाइनल नहीं हो सकी है। जिला प्रशासन की ओर से परीक्षा को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। साथ ही परीक्षार्थियों ने भी तैयारी शुरू कर दी है।

18 फरवरी से परीक्षाएं प्रारंभ होकर 12 मार्च तक चलेंगी। इस बार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट को मिला कर 38,318 परीक्षार्थी परीक्षा में सहभागिता करेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने संभावित बनाए जाने वाले सेंटरों के प्रधानाचार्यों की सीसीटीवी कैमरे लगवाने के साथ अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए हैं।

माध्यमिक शिक्षा परिषद उप्र द्वारा आयोजित होने वाली हाईस्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की तिथियां घोषित हो गई हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग को पत्र जारी कर दिया गया है जिससे की परीक्षा में पेपरों के शिड्यूल के अनुसार परीक्षाओं की तैयारी की जा सके। विद्यालयों का डाटा पोर्टल पर अपलोड होने के बाद 12 नवंबर से तहसील स्तरीय समितियां विद्यालयों का भौतिक सत्यापन करने लगेंगी।

इसके बाद 27 नवंबर तक परीक्षा केंद्र बनाए जाने वाले स्कूलों की संभावित सूची जारी होने के बाद आपत्तियां ली जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए फाइल सूची का प्रकाशित किया जाएगा। उसके बात जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देशन में टीमें विद्यालयों में व्यवस्थाओं का जायजा लेंगी जिससे जो कमियां हों उन्हें दूर किया जा सके।

38318 परीक्षार्थी करेंगे सहभागिता बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरु होकर 12 मार्च तक चलेंगी। जिसमें 28 फरवरी से 07 मार्च तक होगी का पर्व होने के कारण छुट्टियां रहेंगी। परीक्षाओं में इस बार हाईस्कूल में 19018 व इंटरमीडिएट में 18791 परीक्षार्थी सहभागिता करेंगे। साथ ही 509 व्यक्तिगत परीक्षार्थी भी शामिल रहेंगे। सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक व दूसरी पाली में 2:00 बजे से 5:15 बजे तक परीक्षा संपन्न होगी।