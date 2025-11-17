घर में थी देवर की शादी और भाभी ने दो बेटियों के साथ लगाई आग, मां-बेटी की मौत
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक महिला ने अपनी दो बेटियों के साथ आग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना में महिला और एक बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बेटी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। देवर की शादी के चलते घर में खुशियों का माहौल था, जो इस घटना के बाद मातम में बदल गया। आत्महत्या का कारण अज्ञात है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, जालौन। ग्राम दाड़ी निवासी देवेंद्र अपने भाई जितेंद्र के शादी की तैयारी में लगा था। वह सुबह मंडी सब्जी लेने गया था। इधर घर पर उसकी पत्नी व दो बेटियां थीं। सोमवार करीब 9 बजे के लगभग देवेंद्र की पत्नी ने अपने दो बेटियों के साथ कमरा बंद करके केरोसिन डालकर आग लगा ली।
जब रिश्तेदारों ने कमरे से धुआं उठता देखा तो तुरंत दरवाजा तोड़ा लेकिन तब तक दो बेटियां व मां बुरी तरह से झुलस चुकी थीं। स्वजन उन्हें इलाज के लिए सीएचसी ले गए जहां पर महिला व उसकी सात वर्षीय बेटी की मौत हो गई, दो वर्षीय बेटी को झांसी रेफर किया गया है।
लोगों ने बताया कि पारिवारिक कलह के कारण ही महिला ने यह कदम उठाया है। सीओ परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला घरेलू कलह का है फिर भी मामले की जांच की जा रही है।
कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दाढ़ी निवासी देवेंद्र के छोटे भाई जितेंद्र की शादी 18 नवंबर को है। उसकी शादी के लिए मंडप के खाने की तैयारी चल रही थी। जितेंद्र मंडी सब्जी लेने गया था। इसी दौरान उसकी पत्नी 27 वर्षीय आरती ने देर रात अपनी सात वर्षीय बेटी पीहू व दो वर्षीय की बेटी स्वीटी को लेकर कमरा बंद कर लिया।
घर में आए मेहमान कुछ समझ पाते इसके पहले ही उसने कमरे में रखे केरोसिन की बोतल से बच्चियों के साथ आग लगा ली। कुछ ही देर में कमरे से धुआं निकला तो रिश्तेदारों में चीख पुकार मच गई। घर में मौजूद लोगों ने जब तक दरवाजा तोड़ा तीनों मां बेटी बुरी तरह से झुलस चुके थे।
इसके बाद तीनों को तुरंत ही स्वजन इलाज के लिए सीएचसी ले गए जहां पर डाक्टरों ने 27 वर्षीय आरती व सात वर्षीय बेटी पीहू को मृत घोषित कर दिया। जबकि दो वर्षीय स्वीटी की हालत नाजुक होने पर उसे मेडिकल कालेज झांसी रेफर किया गया है।
घर के लोगों ने बताया कि आरती का पति के साथ आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। इसी से वह तनाव में रहती थी। सोमवार को देवर जितेंद्र के मंडप की तैयारी चल रही थी और घर के लोग खरीदारी करने गए थे। घटना के बाद से घर में शादी की खुशियां चीख पुकार मच बद गईं।
सूचना मिलते ही सीओ परमेश्वर प्रसाद पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही फोरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। सीओ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद ही आत्महत्या की मुख्य वजह लग रही है।
