जालौन में खंभे से घर के लिए लगी केबल टूटकर गिरी, करंट से किशोर की मौत

जालौन के नियामतपुर गांव में एक खंभे से गिरी बिजली की तार की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई। नंदकिशोर नामक लड़का नहाकर घर के बाहर खड़ा था तभी यह हादसा हुआ। परिजन उसे अस्पताल ले गए जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। वह दो बहनों का इकलौता भाई था और इंटर का छात्र था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जागरण संवाददाता, जालौन। ब्लाक क्षेत्र के ग्राम नियामतपुर में सोमवार की सुबह 9 बजे के आसपास किशोर नहाकर घर के बाहर खड़ा था इसी दौरान पोल से घर में बिजली सप्लाई के लगी केबल उसके ऊपर आ गिरी जिसके करंट की चपेट में आने से वह बेहुध हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्वजन उसे इलाज के लिए मेडिकल कालेज लाए जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह घर में दो बहनों के बाद अकेला था। इस वर्ष वह इंटर की पढ़ाई कर रहा था। किशोर की मौत से स्वजन का रो रोकर बुरा हाल है।

ग्राम नियामतपुर निवासी वीर सिंह खेती करके परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी दो पुत्री थीं जिसमें एक की शादी हो गई है जबकि निधि व पुत्र नंदकिशोर घर में थे। नंदकिशोर इंटर का पढ़ाई कर रहा था। सुबह 9 बजे वह नहाकर घर के बाहर खड़ा हो गया।

इसी दौरान घर में खंभे तक लगी केबल फाल्ट होने से टूटकर उसके ऊपर आ गिरी। जिसके चपेट की चपेट में आने से नंदकिशोर चिल्लाया तो घर लोग दौड़े और केबल को अलग किया तब तक नंदकिशोर बेसुध हो चुका था। इसके बाद स्वजन तुरंत उसे इलाज के लिए निजी चिकित्सालय ले गए जहां से मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया।