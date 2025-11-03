जालौन में पिलर पर गिरे राजमिस्त्री के सीने और पेट के आर-पार हुई सरिया, मौके पर हो गई मौत

जागरण संवाददाता, उरई। कार्यस्थल पर काम का मुआयना करने के दौरान पैर फिसल जाने से राजमिस्त्री नीचे अधूरे पड़े पिलर पर जा गिरा। उसके निकले चारों सरिया उसके पेट व सीने के आरपार हो गए। किसी तरह उसे सरिया से बाहर निकाला और मेडिकल कालेज उरई लेकर आए। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शहर के शांति नगर विद्या मंदिर के पीछे निवासी 60 वर्षीय जितेंद्र कुमार जाटव राज मिस्त्री था। साथ में वह पीओपी (डिजायन बनाने का ) काम भी करता था। रविवार को वह एक ठेकेदार के साथ शहर के मुहल्ला पटेल नगर में शीतला माता मंदिर के पास साइड देखने गया था। प्रथम तल पर साइड पीओपी बनाने के लिए वह काम की बात कर रहा था।

इसी दौरान उसका पैर फिसला तो वह सीधे जमीन पर निकले पिलर के सरियों पर आ गिरा। जिससे उसके पेट व सीने में सरिया घुसकर आरपार हो गए। वहां मौजूद लोगों ने करीब आधा घंटा की मशक्कत के बाद उसे सरियों से बाहर निकाला और इलाज के लिए मेडिकल कालेज लेकर गए। इलाज के दौरान रात को ही उसकी मौत हो गई।