    जालौन में पिलर पर गिरे राजमिस्त्री के सीने और पेट के आर-पार हुई सरिया, मौके पर हो गई मौत

    By Mahesh Prajapati Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 03:09 PM (IST)

    उरई में एक राजमिस्त्री, जितेंद्र कुमार जाटव, की कार्यस्थल पर पैर फिसलने से दुखद मौत हो गई। वह एक अधूरे पिलर पर गिर गए, जिससे सरिये उनके सीने और पेट के आर-पार हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, उरई। कार्यस्थल पर काम का मुआयना करने के दौरान पैर फिसल जाने से राजमिस्त्री नीचे अधूरे पड़े पिलर पर जा गिरा। उसके निकले चारों सरिया उसके पेट व सीने के आरपार हो गए। किसी तरह उसे सरिया से बाहर निकाला और मेडिकल कालेज उरई लेकर आए। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

    शहर के शांति नगर विद्या मंदिर के पीछे निवासी 60 वर्षीय जितेंद्र कुमार जाटव राज मिस्त्री था। साथ में वह पीओपी (डिजायन बनाने का ) काम भी करता था। रविवार को वह एक ठेकेदार के साथ शहर के मुहल्ला पटेल नगर में शीतला माता मंदिर के पास साइड देखने गया था। प्रथम तल पर साइड पीओपी बनाने के लिए वह काम की बात कर रहा था।

    इसी दौरान उसका पैर फिसला तो वह सीधे जमीन पर निकले पिलर के सरियों पर आ गिरा। जिससे उसके पेट व सीने में सरिया घुसकर आरपार हो गए। वहां मौजूद लोगों ने करीब आधा घंटा की मशक्कत के बाद उसे सरियों से बाहर निकाला और इलाज के लिए मेडिकल कालेज लेकर गए। इलाज के दौरान रात को ही उसकी मौत हो गई।

    सूचना के बाद भाई सुनील कुमार मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। जितेंद्र कुमार के परिवार में पत्नी मीरा देवी व दो पुत्र हैं। डिप्टीगंज पुलिस चौकी इंचार्ज शीलवंत सिंह ने बताया कि सोमवार को शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था।