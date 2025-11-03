बाइक के सामने सियार आ जाने से गिरकर महिला की मौत, शादी समारोह से लौट रहे थे दंपति

जागरण संवाददाता, उरई। ग्राम मदारीपुर निवासी दंपती रविवार को बाइक से जालौन के एक गेस्ट हाउस में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। रात करीब 10 बजे वह वापस घर जा रहे थे कि इसी दौरान जालौन-औरैया मार्ग पर कुदरा कुदारी के पास बाइक के सामने सियार आ गया तो चालक ने ब्रेक लगा दिए। इससे पीछे बैठी महिला सिर के बल सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। पति भी जख्मी हो गए। लोगों ने घायल महिला को सीएचसी जालौन भेजा जहां मौत हो गई।

कुठौंद थाना क्षेत्र के ग्राम मदारीपुर निवासी राकेश कुमार दोहरे पत्नी 30 वर्षीय प्रियंका देवी के साथ रविवार की शाम को जालौन में एक रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। समारोह के बाद वह रात में बाइक से घर लौट रहे थे।