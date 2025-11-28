Language
    जालौन में ईंट उतारने जा रहा मजदूर ट्रैक्टर से गिरा, ट्रॉली का पहिया सिर से गुजरा; मौत

    By Ajay Dixit Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:09 PM (IST)

    जालौन के भोगनीपुर से ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली कोटरा थाना क्षेत्र के पुर बिनौरा गांव जा रही थी। एट के पास सड़क पर गड्ढे के कारण ट्रॉली में बैठे एक मजदूर, संतोष, नीचे गिर गया, और ट्रॉली का पहिया उसके सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिवार में पत्नी, चार बेटियां और एक बेटा है।

    जागरण संवाददाता, जालौन। भोगनीपुर से ट्रैक्टर ट्राली में ईंटा लादकर चालक व मजदूर कोटरा थाना क्षेत्र के ग्राम पुर बिनौरा जा रहा था। शुक्रवार की सुबह जैसे ही ट्रैक्टर चालक एट से कोटरा रोड पर पहुंचा तो भी अचानक से गड्ढे में पहिया चले जाने से उस पर बैठे मजदूर को झटका लगा और वह नीचे गिर गया।

    इसी दौरान ट्राली का पहिया उसके सिर के ऊपर के निकल गया जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया और स्वजन को सूचना दी।

    कानपुर देहात के थाना भोगनीपुर ग्राम खलासपुर निवासी 35 वर्षीय संतोष पुत्र काशी ट्रैक्टर चालक लालजी के साथ अशोक गुलाटी भट्टा से ट्राली में ईंटा भरकर जिले के कोटरा थाना क्षेत्र के ग्राम पुर बिनौरा जा रहे था। संतोष व चालक दोनों मिलकर ट्राली से ईंटा भी खाली करते थे। जिसकी उन्हें अलग से मजदूरी मिलती थी।

    सुबह जैसे ही ईंटा लदी ट्रैक्टर ट्राली एट के पास कोटरा रोड पर पहुंची तो सड़क में गड्ढा होने पर ट्राली में झटका लगा तो बीच में बैठा संतोष अचानक से नीचे आ गिरा। जब तक चालक लालजी कुछ समझ पाया ट्राली का पहिया उसके सिर निकल चुका था और उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी।

    सूचना के बाद एट थाना प्रभारी पंकज कुमार पांडेय ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई कैलाश ने बताया कि दिवंगत की चार पुत्रियां व एक पुत्र है। साथ ही पत्नी लल्ला देवी का रो रोकर बुरा हाल है। मजदूरी करके ही वह परिवार का भरण पोषण करता था।