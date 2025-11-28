जालौन में ईंट उतारने जा रहा मजदूर ट्रैक्टर से गिरा, ट्रॉली का पहिया सिर से गुजरा; मौत

जागरण संवाददाता, जालौन। भोगनीपुर से ट्रैक्टर ट्राली में ईंटा लादकर चालक व मजदूर कोटरा थाना क्षेत्र के ग्राम पुर बिनौरा जा रहा था। शुक्रवार की सुबह जैसे ही ट्रैक्टर चालक एट से कोटरा रोड पर पहुंचा तो भी अचानक से गड्ढे में पहिया चले जाने से उस पर बैठे मजदूर को झटका लगा और वह नीचे गिर गया।

इसी दौरान ट्राली का पहिया उसके सिर के ऊपर के निकल गया जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया और स्वजन को सूचना दी। कानपुर देहात के थाना भोगनीपुर ग्राम खलासपुर निवासी 35 वर्षीय संतोष पुत्र काशी ट्रैक्टर चालक लालजी के साथ अशोक गुलाटी भट्टा से ट्राली में ईंटा भरकर जिले के कोटरा थाना क्षेत्र के ग्राम पुर बिनौरा जा रहे था। संतोष व चालक दोनों मिलकर ट्राली से ईंटा भी खाली करते थे। जिसकी उन्हें अलग से मजदूरी मिलती थी।

सुबह जैसे ही ईंटा लदी ट्रैक्टर ट्राली एट के पास कोटरा रोड पर पहुंची तो सड़क में गड्ढा होने पर ट्राली में झटका लगा तो बीच में बैठा संतोष अचानक से नीचे आ गिरा। जब तक चालक लालजी कुछ समझ पाया ट्राली का पहिया उसके सिर निकल चुका था और उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी।