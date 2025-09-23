UP News: घर पर अकेली युवती ने की आत्महत्या, परिजन माता रानी के दर्शन के लिए गए थे मंदिर

जालौन के ददरी गाँव में एक युवती ने नवरात्र में घर पर अकेली होने पर आत्महत्या कर ली। परिवार देवी दर्शन के लिए पंडाल गया था। पिता ने घर लौटने पर बेटी का शव फंदे से लटका पाया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया। आत्महत्या का कारण अज्ञात है। पुलिस का कहना है कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं दी गई।

जागरण संवाददाता, जालौन। थाना क्षेत्र के ग्राम ददरी में एक परिवार नवरात्र के अवसर पर देवी पंडाल में दर्शन के लिए गया था। घर पर अकेली युवती ने मौका देखकर कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। जब पिता घर वापस आया तो घर के सभी दरवाजे बंद थे। इसके बाद जब वह किसी तरह अंदर पहुंचा तो बेटी का शव लटका देख उसकी चीख निकल गई। स्वजन ने बगैर पुलिस को सूचना दिए शव का दाह संस्कार कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आटा थाना क्षेत्र के ग्राम ददरी में नवरात्र के अवसर पर सोमवार की शाम को मगन का परिवार पास में दुर्गा माता मंदिर में लगे पंडाल में देवी दर्शन के लिए गया था। घर में मगन की 18 वर्षीय पुत्री अमरसेन उर्फ भूरी अकेली थी। इसी दौरान उसने घर के कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली।

जब पिता घर पहुंचा तो दरवाजे अंदर से बंद थे। इसके बाद वह पड़ोसी की छत से घर के अंदर पहुंचा तो देखा बेटी का शव फंदे पर लटका है। जिस पर बदहवास हो गया और अन्य स्वजन को सूचना दी।