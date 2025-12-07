जालौन में थाना प्रभारी की हत्या के मामले में महिला आरक्षी को हुई जेल, पत्नी ने लगाया था आरोप

जागरण संवाददाता, उरई। कुठौंद थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय की शुक्रवार रात गोली लगने से मौत हो गई थी। दिवंगत की पत्नी माया देवी की तहरीर पर महिला आरक्षी मीनाक्षी शर्मा पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपित महिला आरक्षी को रविवार की शाम न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। महिला आरक्षी मीनाक्षी शर्मा से घटना के संबंध में कई सवाल पूछे लेकिन वह चुप रही। बचाव करते हुए उसने कहा था कि जब वह आवास पहुंची तो देखा कि अरुण कुमार राय खून से लथपथ हालत में तड़प रहे थे। इसके बाद चीखते हुए बाहर निकली थी। पुलिस अधीक्षक डा. दुर्गेश कुमार ने कहा कि हर बिंदु पर गहनता से जांच की रही है जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके।

शुक्रवार की रात कुठौंद थाना प्रभारी अरुण कुमार राय गोली लगने से घायल हो गए थे। उनके कमरे से महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा कमरे से चिल्लाते हुए निकली कि गोली मार ली और वह वहां से भाग गई थी। बाद में थाना प्रभारी को मेडिकल कालेज में मृत घोषित कर दिया था। मृतक थाना प्रभारी की पत्नी माया देवी जो कि संत कबीर नगर जिले के घनघटा थाना क्षेत्र के रजनौली गांव की मूल निवासी हैं और गोरखपुर में गोरखधाम मंदिर के पास बी-117 आवास विकास कालोनी विकास नगर विस्तार में रहती हैं।

उन्होंने मीनाक्षी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने उससे पूछताछ की लेकिन ज्यादातर सवालों में वह चुप ही रही। खुद का बचाव करते हुए उसने कहा था कि वह जब कमरे पर पहुंची थी इसके पहले फोन से उसकी बात हुई जिस पर कुछ कहासुनी हो गई थी। कमरे में थाना प्रभारी गोली मारने के बाद घायल हालत में पड़े थे यह देख वह घबरा गई और वहां से भाग निकली थी।

पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। अन्य बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि महिला सिपाही करीब एक सप्ताह से इंस्पेक्टर के थाना स्थित आवास पर रुकी थी। जबकि उसकी तैनाती कोंच में थी और वह 11 दिन से ड्यूटी से गैर हाजिर चल रही थी।