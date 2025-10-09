जालौन में बिना टिकट यात्रियों को ढो रहीं स्लीपर बसें, टूरिस्ट परमिट लेकर ऐसे उड़ा रहे नियमों की धज्जियां
जालौन में स्लीपर बसें नियमों को ताक पर रखकर बिना टिकट यात्रियों को ढो रही हैं। टूरिस्ट परमिट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे परिवहन विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा है। यह सब विभाग की लापरवाही के कारण हो रहा है।
संवाद सहयोगी, जालौन। टूरिस्ट परमिट पर चल रही स्लीपर बसों का नगर से होकर संचालन हो रहा है। बस संचालक नियमों की अनदेखी कर मनमर्जी से बसों का संचालन कर रहे हैं। जगह-जगह की सवारी बैठाकर बगैर टिकट के यात्रा करा रहे हैं तथा सामान की ढुलाई कर रहे हैं।
परिवहन विभाग द्वारा बसों के संचालन के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। बस संचालक परिवहन विभाग के नियमों की अनदेखी कर बसों का संचालन कर रहे हैं। टूरिस्ट परमिट से चलने वाली लग्जरी स्लीपर बसों के नियम अलग बनाए गए। नगर से निकलने वाली बसें परिवहन विभाग की बसों की अनदेखी करने में लगी हुई है। देवनगर चौराहे पर अवैध रूप से टिकट बुकिंग सेंटर चलाये जा रहे हैं।
बैठ रही हैं जगह-जगह की सवारियां
सवारियों को यात्रा के दौरान टिकट भी नहीं दिया जाता है। टूरिस्ट परमिट होने पर भी बस संचालक जगह-जगह की सवारी बैठा रहे हैं। सवारियों के साथ माल ढुलाई का काम भी हो रहा है। सवारी परमिट पर चल रही बसें माल ढुलाई कर रही है। परिवहन विभाग के नियमों के तहत बस संचालक को सवारियों की बुकिंग करना आवश्यक है तथा सवारियों को जीएसटी सहित टिकट देना अनिवार्य है।
इसके साथ ही सीटों की संख्या के आधार पर ही सवारियों को टिकट बुकिंग संभव है। टूरिस्ट परमिट बस संचालक सवारियों को गैलरी में स्टूल व जमीन पर भी सवारियों पर टिकट बना रहे हैं। इसके बाद भी परिवहन विभाग द्वारा इन बसों व संचालित बुकिंग काउंटरों की चेकिंग करने की जहमत नहीं उठाई जा रही है। परिवहन अधिकारी विनय कुमार पांडेय ने बताया कि टूरिस्ट परमिट पर जगह-जगह की सवारी बैठाने अधिक सवारियां बैठाने के साथ सामान ढोना गैर कानूनी है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
