Urai Accident: शताब्दी स्लीपर बस खाई में गिरने से 21 यात्री घायल, झांसी-कानपुर हाईवे पर हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, उरई/जालौन। सोमवार तड़के कानपुर से सूरत जा रही शताब्दी बस जैसे ही कालपी कोतवाली क्षेत्र के झांसी-कानपुर हाईवे पर उसरगांव के पास पहुंची। इसी दौरान चालक ने बस की स्पीड बढ़ा दी। जिससे अनियंत्रित होकर बस खाई में जा गिरी। खाई में पानी व कीचड़ होने से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई।

मौके से निकल रहे दूसरे वाहन चालकों ने तुरंत वाहन रोककर पुलिस को सूचना दी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बस में करीब 70 यात्री सवार थे जिसमें करीब 21 यात्री चुटैल हो गए।

यात्रियों ने बताया कि वह सब सो रहे थे कि अचानक से बस के पलटने पर वह सीटों से नीचे आ गिरे। हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। हादसे के कारण झांसी-कानपुर हाईवे पर करीब दो घंटे तक जाम लगा रहा। क्रेन की मदद से बस को सीधा कर खंदक से बाहर निकाला गया, जिसके बाद जाम खोला गया।

कोतवाली प्रभारी अजय ब्रह्म तिवारी ने बताया कि बस का चालक व अन्य स्टाफ मौके से भाग निकला है। पूरी जानकारी की जा रही है। साथ ही अन्य सवारियों को दूसरे बस से गंतव्य के लिए भेजा गया है।

घायलों में रहे शामिल

1- अमन बाबू पुत्र वक्षराज निवासी ग्राम श्याम सुंदरपुर थाना भोगनीपुर

2- अंकुश पुत्र सतीश बाबू निवासी सराई मिरठे थाना बकेबर इटावा

3- आकाश पुत्र दीनदयाल निवासी सराई मिरठे थाना बकेबर इटावा

4- सतीश बाबू पुत्र छोटेलाल निवासी सराई मिरठे थाना बकेबर इटावा

5- सुनीता पत्नी सतीश बाबू निवासी सराई मिरठे थाना बकेबर इटावा

6- पुष्पेंद्र पुत्र सुभाष चंद्र निवासी सराई मिरठे थाना बकेबर इटावा

7- रवींद्र पुत्र छोटेलाल निवासी सराई मिरठे थाना बकेबर इटावा

8- ऊदल पुत्र रामबाबू निवासी ग्राम उमरिया थाना भोगनीपुर

9- अजय सिंह पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम मलासा थाना भोगनीपुर

10- नगीना पत्नी मौजूद अली निवासी बीलापुर थाना भोगनीपुर

11- मुस्कान पुत्री मौजूद अली निवासी बीलापुर थाना भोगनीपुर

12- खुशनसीब पुत्री मौजूद अली निवासी बीलापुर थाना भोगनीपुर

13- दीपेंद्र कुमार पुत्र कमलेश निवासी ग्राम भरतौली थाना मूसानगर

14- रामकिशोर पुत्र दीवान सिंह निवासी ग्राम भरतौली थाना मूसानगर

15- जीतू पुत्र श्रीकिशन निवासी भितरगांव थाना जखल जरसौल कानपुर देहात

16- सचिन पुत्र राजेश निवासी कटरी घाटमपुर थाना रितना

17- धर्मेंद्र पुत्र अमर सिंह निवासी बक्शी का डेरा थाना सिकंदरा

18- कार्तिक पुत्र धर्मेंद्र निवासी बक्शी का डेरा थाना सिकंदरा

19- रामश्री पत्नी धर्मेंद्र निवासी बक्शी का डेरा थाना सिकंदरा

20- धर्मेंद्र पुत्र मिजाजीलाल निवासी करियापुर थाना अमहराहट

21- सिपाहीलाल निवासी करियापुर थाना अमहराहट