Jhansi Accident: डिवाइडर पर बस चढ़ने से चार मजदूर आए चपेट में, एक की मौत

जागरण संवाददाता, उरई। गुरुवार की शाम को झांसी से कोंच आ रही रोडवेज बस झांसी जनपद के पूंछ थाना क्षेत्र के खनिज बैरियर के पास हाईवे के डिवाइडर पर चढ़ गई। इस दौरान वहां काम कर रहे कस्बा एट के चार मजदूर इसकी चपेट में आ गए। जिससे जिले के एट कस्बे की रहने वाली मजदूर महिला की मौत हो गई। सूचना के बाद पूंछ थाना प्रभारी ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और स्वजन को सूचना दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

झांसी कानपुर हाईवे पर गुरुवार की शाम को एक हादसा हो गया। झांसी से सवारियां लेकर रोडवेज बस कोंच आ रही थी। जैसे ही बस झांसी जनपद के पूंछ थाना क्षेत्र में पहुंची तो चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया और बस डिवाइडर पर चढ़कर दूसरी तरफ पहुंच गई। इससे डिवाइडर किनारे पेड़ों की छंटाई कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए।