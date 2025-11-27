Jhansi Accident: डिवाइडर पर बस चढ़ने से चार मजदूर आए चपेट में, एक की मौत
झाँसी के पूंछ थाना क्षेत्र में एक रोडवेज बस डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे चार मजदूर घायल हो गए और एट कस्बे की एक महिला मजदूर, पानकुंवर, की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस चालक और परिचालक मौके से फरार हैं।
जागरण संवाददाता, उरई। गुरुवार की शाम को झांसी से कोंच आ रही रोडवेज बस झांसी जनपद के पूंछ थाना क्षेत्र के खनिज बैरियर के पास हाईवे के डिवाइडर पर चढ़ गई। इस दौरान वहां काम कर रहे कस्बा एट के चार मजदूर इसकी चपेट में आ गए। जिससे जिले के एट कस्बे की रहने वाली मजदूर महिला की मौत हो गई। सूचना के बाद पूंछ थाना प्रभारी ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और स्वजन को सूचना दी।
झांसी कानपुर हाईवे पर गुरुवार की शाम को एक हादसा हो गया। झांसी से सवारियां लेकर रोडवेज बस कोंच आ रही थी। जैसे ही बस झांसी जनपद के पूंछ थाना क्षेत्र में पहुंची तो चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया और बस डिवाइडर पर चढ़कर दूसरी तरफ पहुंच गई। इससे डिवाइडर किनारे पेड़ों की छंटाई कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए।
जिसमें एट कस्बा निवासी पानकुंवर पत्नी कैलाश अहिरवार, हरीबाबू, गुड्डी देवी निवासी ग्राम बिलायां व हरगोविंद निवासी बड़ी ईगुई गंभीर रूप से घायल हो गए। जब तक पुलिस कर्मी व एंबूलेंस मौके पर पहुंची तब तक पानकुंवर की मौत हो चुकी थी। बस का चालक व परिचालक मौके से भाग गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। पूंछ थाना प्रभारी वेदप्रकाश पांडेय ने घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कालेज झांसी भेजा और मृतका के शव को कब्जे में लेकर स्वजन को सूचना दे दी है।
