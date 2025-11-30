दूल्हे के दोस्त को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, 10 मीटर दूर जा गिरा; जालौन में बरात में छा गया मातम
जालौन में एक बारात में उस समय मातम छा गया, जब दूल्हे के एक दोस्त को तेज रफ्तार स्कार्पियो ने टक्कर मार दी। यह हादसा कदौरा-हमीरपुर मार्ग पर हुआ, जहाँ 27 वर्षीय शिवम सैनी सड़क पार करते समय स्कार्पियो की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल शिवम को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, जालौन। शनिवार की रात को ग्राम बबीना से कदौरा रायल नूर गार्डन में बारात जा रही थी। सभी बाराती नाचते गाते रात करीब एक बजे गेस्ट हाउस के बाहर पहुंचे तो दूल्हे का दोस्त कदौरा-हमीरपुर मार्ग के डिवाइडर पर खड़ा हो गया। इसी दौरान दूसरे बारातियों ने उससे कहा कि वह रोड क्रास करके बारात में शामिल हो जाए।
जैसे ही वह रोड पार करने लगा तभी हमीरपुर की तरफ से 100 किमी की रफ्तार से रही स्कार्पियो ने उसे टक्कर मार दी जिससे वह करीब 10 मीटर दूर जा गिरा। जिससे बारात में अफरा तफरी मच गई।
स्कार्पियो चालक वहां से भाग निकला। बाराती घायल युवक को सीएचसी ले गए जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिससे बारात में बज रहे बैंड पर सन्नाटा छा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की।
ग्राम बबीना से संतोष कुशवाहा के पुत्र शिवपाल कुशवाहा की बारात कदौरा के रायल नूर गार्डन में जा रही थी। बारात कदौरा के बाजार से बैंडबाजे के साथ चली थी। जिसमें बाराती नाचते गाते चल रहे थे। बारात में शिवपाल का दोस्त 27 वर्षीय शिवम सैनी पुत्र भानू प्रताप भी शामिल था।
बारात जैसे ही गेस्ट हाउस के बाहर पहुंची तो सभी बाराती कदौरा-हमीरपुर रोड पर गेस्ट हाउस के तरफ चले गए। इसी दौरान शिवम सैनी सड़क के बीच में डिवाइडर पर खड़ा हो गया। उसके कुछ साथियों ने कहा कि वह सड़क पार करके बारात में आ जाए तो वह सड़क पार कर ही रहा था कि हमीरपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार स्कार्पियो चालक ने 100 से अधिक की रफ्तार में उसे टक्कर मार दी।
जिससे वह करीब 10 मीटर दूर जा गिरा और सिर फट जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा देख बारातियों में चीख पुकार मच गई। घायल को बाराती तुरंत ही इलाज के लिए सीएचसी ले गए लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी।
शिवम सैनी की 3 मई को शादी होनी थी। शिवम के मौत की सूचना पर भाई सागर व मां छोटी देवी का रो रोकर बुरा हाल है। कुछ बारातियों ने गाड़ी से स्कार्पियो का पीछा किया तो चालक जोल्हूपुर के पास उसे छोड़कर भाग गया। स्कार्पियो ज्ञान भारती चौकी में खड़ी है। थाना प्रभारी प्रभात सिंह ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
