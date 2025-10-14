25 हजार का इनामी रामजी पटेल मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी पुलिस की गोली
पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश रामजी पटेल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी की, जिसके बाद रामजी पटेल ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली रामजी पटेल के पैर में लगी। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उस पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
संवाद सूत्र,आटा। डकैती-लूट आदि की घटनाओं के आरोपित 25 हजार के इनामी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। सोमवार की रात को तीन थानों की पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपित ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपित के दाएं पैर में गोली लगी और घायल होकर बाइक सहित गिर गया। उसे रात में ही उरई मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। उसके पास से पुलिस को एक तमंचा, 1300 रुपये नकद व बाइक बरामद की है। पुलिस अधीक्षक डा. दुर्गेश कुमार ने बदमाश को पकड़ने वाली टीम को प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है।
आटा थाना क्षेत्र के ग्राम संधी निवासी 25 वर्षीय रामजी पटेल पर जिले के कई थानों में डकैती, लूट, चोरी, नकबजनी, गैंग्स्टर सहित अन्य कई धाराओं में 20 से अधिक मुकदमा दर्ज हैं। आखिरी बार जालौन कोतवाली में आरोपित के विरुद्ध गैंग्स्टर का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
कुछ दिन पहले पुलिस अधीक्षक ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस उसको पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। सोमवार को जालौन कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि उरई स्थित गोविंद होटल से आरोपित कानपुर-झांसी हाईवे से ग्राम उकासा की तरफ जा रहा है।
जालौन पुलिस ने पीछा करते हुए रात करीब 11 बजे आटा थाना प्रभारी अजय सिंह को इसकी जानकारी दी। इसके बाद तुरंत पुलिस अधीक्षक को इस बारे में बताया गया और हाईवे पर चेकिंग लगा दी। इस दौरान जालौन कोतवाली प्रभारी अजय ब्रह्म तिवारी भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घेराबंदी करके उसे पकड़ना चाहा लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की और खेतों की तरफ भागने लगा।
जवाबी फायरिंग में बदमाश रामजी के दाहिने पैर में गोली लग गई। जिससे वह खेत में घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए मेडिकल कालेज भेजा। उसके पास से एक तमंचा, बाइक व 1300 रुपये बरामद हुए हैं। एसपी डा. दुर्गेश कुमार ने बताया कि बदमाश को पकड़ने वाली टीम को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
