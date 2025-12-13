जालौन में दो करोड़ की लागत से बनेगा नसीरपुर-अटरिया मार्ग, 25 हजार की आबादी हो होगी सहूलियत

जागरण संवाददाता, जालौन। कालपी व उरई विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाला ढाई किमी लंबा मार्ग दो करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। जिसकी शासन से वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। इस मार्ग निर्माण के लिए लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार से लेकर कई आंदोलन हो चुके हैं। मार्ग निर्माण की स्वीकृत होने से दोनों गांव के ग्रामीण खुश हैं।

कालपी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नसीरपुर से उरई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अटरिया तक दो किमी 650 मी लंबा कच्चा मार्ग था। कच्चा मार्ग होने की वजह से बरसात के समय इस मार्ग से आवागमन ठप हो जाता था। जिससे नूरपुर, नसीरपुर, टिकावली, खल्ला, खांखरी, सिकरी रहमानपुर के ग्रामीणों को उरई जाने के लिए 15 किमी का चक्कर लगाना पड़ता था।

नसीरपुर व अटरिया के ग्रामीण इस मार्ग के निर्माण को लेकर आठ वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में नसीरपुर के ग्रामीणों ने इसी समस्या को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया था। हाल में एक माह पहले समाजसेवी राकेश गुरु की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया तब अनशन पर बैठे आंदोलनकारी को एसडीएम मनोज कुमार सिंह व सीओ अवधेश सिंह ने जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय से फोन पर वार्ता करने के बाद आंदोलनकारी से एक माह का समय मांगा था।

ग्रामीणों की मांग पर कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी व उरई विधायक गौरीशंकर वर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर समस्या से अवगत कराया था। गंभीर समस्या को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना के तहत इस मार्ग निर्माण के लिए दो करोड़ चार लाख की धनराशि स्वीकृत की है।