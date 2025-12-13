Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जालौन में दो करोड़ की लागत से बनेगा नसीरपुर-अटरिया मार्ग, 25 हजार की आबादी हो होगी सहूलियत

    By Mahesh Prajapati Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:22 PM (IST)

    कालपी और उरई विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाला नसीरपुर-अटरिया मार्ग दो करोड़ की लागत से बनेगा। शासन से वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद ग्रामीणों में ख़ुशी की ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, जालौन। कालपी व उरई विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाला ढाई किमी लंबा मार्ग दो करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। जिसकी शासन से वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। इस मार्ग निर्माण के लिए लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार से लेकर कई आंदोलन हो चुके हैं। मार्ग निर्माण की स्वीकृत होने से दोनों गांव के ग्रामीण खुश हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कालपी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नसीरपुर से उरई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अटरिया तक दो किमी 650 मी लंबा कच्चा मार्ग था। कच्चा मार्ग होने की वजह से बरसात के समय इस मार्ग से आवागमन ठप हो जाता था। जिससे नूरपुर, नसीरपुर, टिकावली, खल्ला, खांखरी, सिकरी रहमानपुर के ग्रामीणों को उरई जाने के लिए 15 किमी का चक्कर लगाना पड़ता था।

    नसीरपुर व अटरिया के ग्रामीण इस मार्ग के निर्माण को लेकर आठ वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में नसीरपुर के ग्रामीणों ने इसी समस्या को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया था। हाल में एक माह पहले समाजसेवी राकेश गुरु की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया तब अनशन पर बैठे आंदोलनकारी को एसडीएम मनोज कुमार सिंह व सीओ अवधेश सिंह ने जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय से फोन पर वार्ता करने के बाद आंदोलनकारी से एक माह का समय मांगा था।

    ग्रामीणों की मांग पर कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी व उरई विधायक गौरीशंकर वर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर समस्या से अवगत कराया था। गंभीर समस्या को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना के तहत इस मार्ग निर्माण के लिए दो करोड़ चार लाख की धनराशि स्वीकृत की है।

    जिसमें एक करोड़ 91 लाख से मार्ग का निर्माण व 13 लाख की धनराशि मार्ग सुधार के लिए आवंटित की गई है। अधिशाषी अभियंता महेंद्र सिंह ने बताया कि जल्द ही मार्ग का निर्माण शुरु हो जाएगा। मार्ग निर्माण हो जाने के बाद इस क्षेत्र के 25 हजार से अधिक लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। समाजसेवी राकेश गुरु के अभियान की सराहना की जा रही है।