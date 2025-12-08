ठाठ-बाट की जिंदगी जीती थी महिला सिपाही मीनाक्षी, SHO अरुण राय मौत मामले में खुले कई राज

जागरण संवाददाता, जालौन। कुठौंद थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की मौत के बाद कोतवाली में तैनात रही मीनाक्षी शर्मा के जलवे की परतें भी खुलने लगी है। वह कोतवाली में रहकर कभी भी वर्दी नहीं पहनती थी बल्कि ब्रांडेड कपड़ों में रहती थी।

जब उसकी डायल 112 में ड्यूटी लगी तो उसे वर्दी पहननी पड़ रही थी और उसका जलवा भी कम हो गया था। इस कारण वह भागदौड़ करके वापस कोतवाली में तैनाती चाहती थी। इसी कारण वह अनुपस्थित रहती थी। अब उसे हत्या के मामले में जेल भेज दिया गया है।

कुठौंद थाने के प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय की गोली लगने से मौत हो गई। कोंच कोतवाली में तैनात महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा का प्रभारी निरीक्षक रहे अरुण से मेलजोल बढ़ गया था। इसके बाद उसका रहन सहन ही बदल गया था और वह हर किसी से ऊंचे लहजे में बात करती थी। कई प्रकार के जूते, आईफोन रखना उसका शौक बन गया था। कोतवाली में रहकर वह कभी भी वर्दी पहनकर ड्यूटी पर नहीं आती थी। उसका खाना भी बाहर से आने लगा था।

उसका जलवा अरुण कुमार राय के स्थानांतरण होने के बाद भी रहा। 28 अप्रैल को उसका स्थानांतरण डायल 112 में कर दिया गया तो मीनाक्षी परेशान हो गई और उसका जलवा बिखर गया। उसे अब वर्दी पहननी पड़ रही थी।

परेशान होकर मीनाक्षी डायल 112 से अपना स्थानांतरण कराने के लिए भाग दौड़ करने लगी थी और ड्यूटी से भी अनुपस्थित रहती थी। अब थाना प्रभारी कुठौंद की हत्या के मामले में उसे जेल भेज दिया गया है। तीन मोबाइल बरामद, कॉल डिटेल्स से खुलेगा राज पुलिस ने मीनाक्षी से तीन मोबाइल आईफोन समेत बरामद किए हैं। इन तीनों की कॉल डिटेल्स, चैट, लोकेशन ट्रैक और डिलीटेड डाटा को रिकवर कराकर विवेचना की जाएगी। मीनाक्षी और थाना प्रभारी के बीच हुए आखिरी पलों, विवादों व संभावित संबंधों की कड़ी का पता लगाया जा रहा है। जबकि थाने से निकलने के बाद किस-किस से मीनाक्षी ने बात की, इसके उनकी जानकारी करके उनसे भी पूछताछ की जाएगी।

आए दिन लेकर आती थी महंगे सामान सूत्रों ने बताया कि दिवंगत थाना प्रभारी ने मीनाक्षी को समय-समय पर महंगे गिफ्ट भी देते थे। इनमें महंगे कपड़े, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान थे। वह जब आवास लेकर पहुंचती थी तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि उससे पूछताछ करे। फिलहाल हर एंगल पर पुलिस जांच में जुटी हुई है।

आय से अधिक हो सकते हैं खर्चे जांच टीम मीनाक्षी की आय और खर्च के बीच के अंतर को भी खंगाल रही है। उसके पास मिले महंगे मोबाइल, ब्रांडेड एसेसरीज और यात्रा खर्च को देखते हुए विभागीय रिकॉर्ड से उसकी आय को लेकर जांच कर रही है। अगर खर्च आय से अधिक मिलता है, तो पुलिस इसे भी मामले से जोड़कर आगे जांच करेगी।