जालौन में पैसे के विवाद में युवक ने की आत्महत्या, फोन पर बात करते हुए कुएं में कूदा

जागरण संवाददाता, उरई। कोटरा थाना क्षेत्र के ग्राम सैदनगर में रविवार की रात एक युवक घर से निकला और फोन पर किसी से बात करते हुए कह रहा था कि वह उसके रुपये दे दे नहीं तो वह कुएं में कूदकर जान दे देगा। घर से जाते-जाते वह 50 मीटर दूर कुएं के पास पहुंच गया।

उसने फिर से फोन पर किसी से कहा कि पैसे भिजवा तो नहीं तो वह कुएं में कूदने जा रहा है और कुछ ही क्षण में वह कुएं में कूद गया। उसे कुएं में कूदता देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसके भाइयों को सूचना दी। साथ ही पुलिस व फायर कर्मी मौके पर पहुंचे और युवक को बाहर निकाला लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। दिवंगत के भाई ने बताया कि उसे ट्रक चालक से एक हजार रुपये लेने थे और वह ट्रक पर क्लीनर का काम करता था।

ग्राम सैदनगर निवासी 28 वर्षीय अनुज कुमार पुत्र स्व. लक्ष्मण सिंह ट्रक पर क्लीनर का काम करता था। वह एक सप्ताह पहले ही ट्रक से आया था। उसने बड़े भाई पदम सिंह को बताया था कि चालक शिवसिंह से उसे एक हजार रुपये लेने हैं और वह दे नहीं रहा है।

इसी बात को लेकर रविवार देर शाम घर से अनुज फोन पर बात करते हुए निकला था कि उसके रुपये दे दो नहीं तो वह कुएं में कूदकर जान दे देगा। इसी दौरान बात करते-करते वह गांव में बने एक कुएं के पास चला गया। कुछ लोग कुएं के पास खड़े होकर उसकी बात सुन रहे थे। इसके बाद उसने फिर से कहा कि रुपये दे रहे या नहीं अन्यथा वह कुएं में कूदने जा रहा है।

ग्रामीण कुछ समझ पाते इसके पहले ही वह कुएं में कूद गया। उसे कुएं में कूदता देख ग्रामीणों ने शोर मचा दिया तो स्वजन भी मौके पर आ गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी तो थाना प्रभारी विमलेश कुमार फायर कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही ग्रामीणों की मदद से चारपाई बांधकर करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला लेकिन जब तक उसकी मौत हो चुकी थी।