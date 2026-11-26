जागरण संवाददाता, जालौन। कुठौंद ब्लाक के ग्राम शंकरपुर में विशाल दंगल में अंतरराज्यीय पहलवानों ने अपने दमखम और शानदार दांव-पेच से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। अखाड़े में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत विभिन्न क्षेत्रों से आए पहलवानों ने एक-दूसरे को कड़ी चुनौती दी।

करीब 20 मुकाबले हुए, जिनमें कई कुश्तियां रोमांचक रही। दंगल का मुख्य आकर्षण अंतिम कुश्ती रही। इसमें झांसी के रवि शिकरवार और गाजियाबाद के अमित पहलवान के बीच एक लाख 51 हजार रुपये की इनामी कुश्ती हुई। दोनों पहलवानों ने काफी देर तक एक-दूसरे पर दांव-पेच आजमाए, लेकिन कोई भी दूसरे को चित नहीं कर सका। अंततः यह मुकाबला बराबरी पर छूटा।