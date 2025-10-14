Language
    थाना प्रभारी की दरियादिली, अनाथ बच्चों की एक साल की पढ़ाई का उठाएंगे खर्च

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:42 PM (IST)

    एक थाना प्रभारी ने अनाथ बच्चों के लिए उदारता दिखाते हुए उनकी एक साल की पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया है। इस मानवीय कदम से बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी और उनके भविष्य को एक नई दिशा मिलेगी। यह कार्य समाज में सकारात्मक संदेश फैलाता है।

    जागरण संवाददाता, उरई। कुठौंद थाना प्रभारी अरुण कुमार राय मंगलवार को मिशन शक्ति अभियन के तहत आदर्श विद्या पीठ इंटर कालेज में जागरूकता कार्यक्रम कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें जानकारी हुई कि दो विद्यार्थी अपने नाना के यहां रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और उनके माता पिता नहीं हैं। जिस कारण उन्हें फीस जमा करने में परेशानी होती है। इसके बाद थाना प्रभारी ने उन्हें बुलाकर पठन पाठन की सामग्री दी। उन्होंने कहा कि वह एक साल की पढ़ाई का खर्च वह उठाएंगे।

    फीस जमा कराने में आ रही थी दिक्कत

    मिशन शक्ति व एंटी रोमिया टीम आदर्श विद्यापीठ इंटर कालेज कुठौंद में फेज-5.0 के तहत विभिन्न हेल्प लाइन नंबर से बालिकाओं को जागरूक कर रही है। इसको लेकर मंगलवार को विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी दौरान थाना प्रभारी अरुण कुमार राय को किसी ने बताया कि विद्यालय में पढ़ रहे दो बच्चे अर्पित, अभि पुत्रगण स्व. रामलखन सविता निवासी ग्राम भरसैन जिला औरैया अपने नाना के यहां ग्राम सलेमपुर कालपी में रहकर पढ़ाई करते हैं। उनके माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी है।

    नाना रामनरेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इसके बाद थाना प्रभारी उन्हें थाने ले गए और किताबें दिलाने के साथ अन्य शिक्षण सामग्री दी। साथ ही स्कूल में प्रधानाचार्य से बात कर एक साल की फीस जमा की। उन्होंने कहा कि जब तक यहां हैं तो एक साल की पढ़ाई का खर्च वह उठाएंगे।