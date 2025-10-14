थाना प्रभारी की दरियादिली, अनाथ बच्चों की एक साल की पढ़ाई का उठाएंगे खर्च

जागरण संवाददाता, उरई। कुठौंद थाना प्रभारी अरुण कुमार राय मंगलवार को मिशन शक्ति अभियन के तहत आदर्श विद्या पीठ इंटर कालेज में जागरूकता कार्यक्रम कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें जानकारी हुई कि दो विद्यार्थी अपने नाना के यहां रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और उनके माता पिता नहीं हैं। जिस कारण उन्हें फीस जमा करने में परेशानी होती है। इसके बाद थाना प्रभारी ने उन्हें बुलाकर पठन पाठन की सामग्री दी। उन्होंने कहा कि वह एक साल की पढ़ाई का खर्च वह उठाएंगे।

फीस जमा कराने में आ रही थी दिक्कत मिशन शक्ति व एंटी रोमिया टीम आदर्श विद्यापीठ इंटर कालेज कुठौंद में फेज-5.0 के तहत विभिन्न हेल्प लाइन नंबर से बालिकाओं को जागरूक कर रही है। इसको लेकर मंगलवार को विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी दौरान थाना प्रभारी अरुण कुमार राय को किसी ने बताया कि विद्यालय में पढ़ रहे दो बच्चे अर्पित, अभि पुत्रगण स्व. रामलखन सविता निवासी ग्राम भरसैन जिला औरैया अपने नाना के यहां ग्राम सलेमपुर कालपी में रहकर पढ़ाई करते हैं। उनके माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी है।