Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार्तिक पूर्णिमा पर पचनद मेले की भीड़ को संभालेगी तीन जिलों की पुलिस, बदलेगा वाहनों का रूट

    By Ajay Dixit Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 03:00 PM (IST)

    कार्तिक पूर्णिमा पर पचनद मेले में उमड़ने वाली भीड़ को संभालने के लिए तीन जिलों की पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी और यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, उरई। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध पंचनद संगम पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले 10 दिवसीय मेला व स्नान पर्व की प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं। मेला में लाखों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जालौन जनपद के साथ इटावा, औरैया का भी पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। दोनों जिलों से आने वाले वाहनों का रूट भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन डायवर्ट रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंचनद की खूबसूरती और बढ़ने लगी है। अब यहां पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ी है। यह इलाका कभी दस्युओं की पनाहगाह बन गया था, आज समय ने उन सारे घावों को भर दिया और उस गौरवशाली इतिहास के धनी जगम्मनपुर की खूबसूरती फिर लौट रही है। पांच नदियों यमुना, चंबल, सिंध, क्वारी, पहूज का यह संगम स्थल पंचनद धार्मिक पौराणिक घटनाओं के कारण महत्वपूर्ण है। सन 1603 ई. में वन संप्रदाय के 19वें सिद्ध संत मुकुंदवन (श्री बाबासाहब) महाराज व उनके शिष्य मंजूवन जब पंचनद आश्रम पर साधनारत थे उसी समय रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास उनसे भेंट करने पंचनद आए थे।

    तैयारियां हुईं तेज

    सेंगर क्षत्रिय राजाओं के समृद्धशाली राज्य की सीमा दसवीं शताब्दी में पंचनद के समीप यमुना तट पर इटावा तक है। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध पंचनद संगम पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला व स्नान पर्व की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी जालौन राजेश कुमार पांडे के निर्देशानुसार उपजिलाधिकारी माधौगढ़ राकेश सोनी की अध्यक्षता में पंचनद संगम स्थित श्री बाबसाहब मंदिर पर कई विभागों के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, मंदिर प्रबंध समिति व क्षेत्रीय लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।
    गत वर्ष के मेले में आए प्रबंधकीय अनुभवों का मूल्यांकन करते हुए इस वर्ष सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुविधा व आपातनिवारण पर विशेष चर्चा हो चुकी है।

    संगम तट पर सुविधाजनक स्नान घाट, नदी के सुरक्षित गहरे हिस्सों पर लोहे की जाली लगाने, स्नान घाटों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है। महिलाओं के लिए अलग चेंज-रूम, नदी तट पर उद्घोषक यंत्र, स्नान घाट तक पहुंचने वाले रास्तों की मरम्मत और परिचलन सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सुरक्षा व व्यवस्था को लेकर नौकाओं व नाविकों की पंजीकरण प्रक्रिया, मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा प्वाइंट चिन्हित करना, परिवहन व पार्किंग प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ सेवाएं, अग्निशमन व्यवस्था, चल शौचालय आदि के इंतजाम होंगे।

    यातायात पुलिस करेगी ये काम

    पर्व और मेला को देखते हुए थाना रामपुरा, जनपद इटावा के बिठौली थाना व औरैया जनपद के अयाना थाने की पुलिस यातायात व कानून व्यवस्था अपने अपने बार्डर पर मौजूद रहकर करेगी। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन बिठौली थाने जिला इटावा की तरफ से रात से बाबा साहब मंदिर वाली सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी जाएगी। छोटे वाहनों को कंजौसा होते हुए जगम्मनपुर होते हुए गुजारा जाएगा।

    थाना अयाना जिला औरैया की तरफ से भी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। रामपुरा की तरफ से आने वाले भारी वाहनों का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। जो कार्तिक पूर्णिमा के बाद ही बहाल होगा।
    -एसडीएम मनोज कुमार सोनी ने बताया गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी यातायात की व्यवस्था पूर्वानुमान रहेगी।