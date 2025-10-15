Language
    एंटी करप्शन टीम ने जेल की लिपिक को रिश्वत लेते पकड़ा, बोली- तबीयत सही नहीं है

    By Aysha Sheikh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:37 PM (IST)

    झाँसी एंटी करप्शन टीम ने उरई जिला जेल की लिपिक शीलू को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शीलू ने एक सेवानिवृत्त जेलकर्मी के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद महिला कर्मी को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, उरई। झांसी से आई एंटी करप्शन टीम ने बुधवार शाम को उरई जिला जेल की कनिष्ठ लिपिक शीलू को जेल के बाहर एक युवक से दस हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। महिला कर्मी को टीम सदर कोतवाली लेकर आई, यहां उसने तबीयत खराब होने की बात कही तो उसे जिला अस्पताल मेडिकल के लिए ले गए।

    जालौन कोतवाली के छिरिया सलेमपुर निवासी अवनीश कुमार ने बताया कि उनके पिता ललितपुर जिला जेल में प्रधानबंदी रक्षक थे। वह 2018 में सेवानिवृत्त हो गए थे। इसी साल जनवरी माह में बीमारी के चलते उनका निधन हो गया था। बताया कि पिता का चिकित्सा प्रतिपूर्ति का पैसा मिलना था। उसके लिए उन्होंने फाइल तैयार कर उरई जिला जेल में लगा दिए थे।

    बीते माह फाइल सीएमओ के यहां से पास होकर भुगतान के लिए जिला जेल वापस पहुंच गई थी। अब उसका भुगतान होना था लेकिन जेल में तैनात कनिष्ठ लिपिक शीलू ने 25 सितंबर को वाट्सकाल करके उससे कहा कि 15 हजार रुपये दे जाओ तो बिल का भुगतान होगा। वह पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहा था।

    उसके बाद से जेल महिला कर्मी ने अवनीश को कई बार फोन किया। दो दिन पहले दस हजार रुपये देने की बात तय हुई। इस दौरान अवनीश ने इस मामले की जानकारी झांसी एंटी करप्शन टीम के प्रभारी शादाब खान को दी। टीम की ओर से पूरा प्लान तैयार किया गया और अवनीश को टीम ने अपनी ओर से दस हजार रुपये नोट की गड्डी दी।

    अवनीश बुधवार शाम करीब छह बजे जेल पहुंच गया। उसने लिपिक शीलू को जेल के बाहर पहुंच जाने की सूचना दी। इधर पहले से ही एंटी करप्शन टीम के दस लोग जेल के आसपास छिपे रहे। जैसे ही महिला जेल कर्मी ने अवनीश से नोट की गड्डी पकड़ी वैसे ही एंटी करप्शन टीम की दो महिला कर्मियों ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। वहां से कोतवाली लाकर उसके खिलाफ मुकदमा की कार्रवाई की जा रही है, तबीयत खराब होने के चलते महिला कर्मी को जिला अस्पताल ले जाया गया है।