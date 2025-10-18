जोल्हूपुर ओवरब्रिज से जारी रहेगा वाहनों का आवागमन, दीवाली के बाद शुरू होगा मरम्मत का काम
उरई के जोल्हूपुर रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत का काम दीपावली तक टल गया है क्योंकि अंडरपास में जलभराव है। एसडीएम ने जल निकासी का निरीक्षण किया और जल्द समाधान के निर्देश दिए। दीपावली तक पुल से वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। भारी वाहनों के लिए अटा-इटौरा मार्ग का उपयोग किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, उरई। जोल्हूपुर रेलवे ओवरब्रिज के एक्सपेंशन ज्वाइंटों को बदला जाना है। पहले 19 अक्टूबर से इसके लिए पुल से वाहनों का आवागमन रोका जाना था लेकिन अंडरपास में पानी भरा होने से इसमें अभी देरी हो रही है। शनिवार को पानी तो निकाला जाता रहा लेकिन किसानों के खेत में भरा पानी फिर से अंडरपास में आने से समस्या हल नहीं हो पा रही है।
रेलवे को इसके लिए एक पंप लगातार चालू रखना होगा। कालपी एसडीएम मनोज कुमार सिंह ने मौके पर जलनिकासी की समस्या को देखा और इसे जल्द हल करने के निर्देश दिए।कीचड़ आदि साफ होने में लग रहे समय की वजह से संभावना जताई कि दीपावली के बाद ही ओवरब्रिज का काम प्रारंभ हो सकेगा, तभी वाहनों का आवागमन भी रोका जाएगा।
जोल्हूपुर ओवरब्रिज से आवागमन फिलहाल चालू रखा जा रहा है और दीपावली तक यही व्यवस्था रहेगी। एसपी ने सीओ के साथ मौके पर पहुंच कर रेलवे की ओर से अंडरपास में पंप लगा कर निकाले जा रहे पानी के कार्य को देखा और इसमें तेजी लाने को कहा। अंडरपास में सात फीट तक पानी भरा था, साथ ही नीचे काफी कीचड़ भी जमा है। इसे साफ करते हुए तीन दिन हो गए लेकिन पूरी तरह से साफ नहीं हो सका है। एसडीएम ने बताया कि अंडरपास की सफाई अभी पूरी तरह से नहीं हो सकी है।
इसका रास्ता साफ होने की दशा पर ओवरब्रिज से आवागमन बंद होने के बाद टेंपो, दोपहिया वाहन यहीं से निकल सकेंगे। भारी वाहनों के लिए अटा-इटौरा मार्ग वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर होगा। सेतु निगम के जेई सुशील श्रीवास्तव ने बताया कि राजमार्ग पर बने रेलवे ओवरब्रिज के सभी 15 एक्सपेंशन ज्वाइंटों को बदला जाना है। इसमें करीब 16 दिन का समय लगेगा। जब भी डीएम की ओर से आदेश दिया जाएगा तो ओवरब्रिज से वाहनों का आवागमन रोक कर यहा का काम प्रारंभ हो जाएगा।
