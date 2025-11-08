जालौन में पुराने झगड़े के बीच चली गोली, युवक के पैर में जा लगी; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, जालौन। रामपुरा नगर में राजा चित्तर सिंह विद्यालय के पास शनिवार की सुबह साढ़े 9 बजे के लगभग ग्राम मई व रामपुरा के युवकों के बीच दो दिन पहले हुए विवाद के बाद कहासुनी होने लगी थी। इसके बाद रामपुरा निवासी बउआ ठाकुर, कुलदीप पुत्रगण बबलू ठाकुर ने ने मई निवासी आशुतोष उर्फ छोटू के पैर में तमंचे से गोली मार दी।

जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद ग्राम मई के 200 से अधिक ग्रामीण नगर में पहुंचे और बबलू ठाकुर के घर का घेराव कर दिया। सूचना पर रामपुरा, गोहन व माधौगढ़ थाने का फोर्स पहुंचा। सीओ अम्बुज यादव ने तुरंत घायल आशुतोष उर्फ छोटू को इलाज के लिए मेडिकल कालेज भेजा।