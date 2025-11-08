जालौन में पुराने झगड़े के बीच चली गोली, युवक के पैर में जा लगी; जांच में जुटी पुलिस
जालौन के रामपुरा में दो गुटों के बीच पुराने विवाद के चलते शनिवार सुबह गोलीबारी हो गई। रामपुरा निवासी बउआ ठाकुर और कुलदीप ने आशुतोष नामक युवक के पैर में गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपियों के घर का घेराव किया। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, जालौन। रामपुरा नगर में राजा चित्तर सिंह विद्यालय के पास शनिवार की सुबह साढ़े 9 बजे के लगभग ग्राम मई व रामपुरा के युवकों के बीच दो दिन पहले हुए विवाद के बाद कहासुनी होने लगी थी। इसके बाद रामपुरा निवासी बउआ ठाकुर, कुलदीप पुत्रगण बबलू ठाकुर ने ने मई निवासी आशुतोष उर्फ छोटू के पैर में तमंचे से गोली मार दी।
जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद ग्राम मई के 200 से अधिक ग्रामीण नगर में पहुंचे और बबलू ठाकुर के घर का घेराव कर दिया। सूचना पर रामपुरा, गोहन व माधौगढ़ थाने का फोर्स पहुंचा। सीओ अम्बुज यादव ने तुरंत घायल आशुतोष उर्फ छोटू को इलाज के लिए मेडिकल कालेज भेजा।
साथ ही घर से भागे बउआ ठाकुर, कुलदीप व उनके पिता बबलू ठाकुर की तलाश शुरु कर दी है। घटनास्थल पर आरोपित युवक अपनी बाइकें छोड़कर भाग गए हैं। सीओ अम्बुज यादव ने कहा कि दो दिन पहले दोनों पक्षों के युवकों में मारपीट हुई थी। शनिवार की सुबह फिर से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। जिसमें एक पक्ष के युवकों ने गोली मार दी। तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
