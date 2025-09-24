मां ने बेटी के सामने किसे चप्पलों से पीटा, जो परेशान होकर युवती ने अगले दिन कर ली आत्महत्या

जालौन के नदीगांव में एक युवती ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उसकी मां ने उसे एक युवक के साथ देखकर पीटा था जिससे क्षुब्ध होकर उसने यह कदम उठाया। युवती की मां ने युवक के खिलाफ मारपीट का मुकदमा भी दर्ज कराया था जिसके बाद पुलिस ने उसे शांतिभंग में गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा कर दिया था।

जागरण संवाददाता, जालौन। नदीगांव के ग्राम लोहई में बीते सोमवार को 19 वर्षीय पुत्री को एक युवक के साथ देख मां ने चप्पल से अपनी बेटी व उसके प्रेमी की पिटाई कर दी तो इससे क्षुब्ध हो युवती ने बुधवार को घर पर फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली।

वहीं युवती के स्वजन की ओर से युवक के खिलाफ मारपीट करने का मुकदमा भी थाने में दर्ज कराया गया था। पुलिस ने युवक पर शांतिभंग में कार्रवाई करने के बाद जमानत पर छोड़ दिया है। ग्राम लोहई निवासी रामकेश की 19 वर्षीय पुत्री मुस्कान का पास के गांव अहेता निवासी युवक बलवान से मिलना जुलना था। बीते रविवार को युवक लोहई गांव में मुस्कान से मिलने आया था। युवती की मां लक्ष्मी को इसकी भनक लगी तो उसने रंगे हाथ अपनी बेटी को युवक के साथ बातचीत करते पकड़ लिया और चप्पल से उसे ग्रामीणों के सामने ही पीटने लगी।

इसका ग्रामीणों ने वीडियो भी बना लिया। इधर अपने प्रेमी का बचाव कर रही युवती को भी मां ने पीटा। युवती के स्वजन ने युवक के खिलाफ थाने में शिकायत कर मारपीट की धारा में मुकदमा दर्ज करा दिया था। ग्रामीणों के अनुसार युवती को घर ले जाकर उसके स्वजन ने रात में पीटा भी था।