जालौन: जुआ खेलते 6 जुआरी गिरफ्तार, 12,320 रुपये और मोबाइल बरामद

संवाद सहयोगी, जागरण. जालौन। हार जीत बाजी लगा रहे 6 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपितों के पास से मोबाइल फोन के साथ-साथ 12 हजार 320 रुपये बरामद हुए हैं। पकड़े गए जुआरियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह को चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि मोहल्ला मुरली मनोहर में तालाब के पास कुछ लोग हार-जीत की बाजी लगा रहे हैं। पुलिस ने छापामारी कर रोहित शिवहरे, अमन बाथम, राहुल कोष्टा निवासीगण मुरली मनोहर, ऋषभ सक्सेना नारो भास्कर, शिवम वर्मा पहलवानबाड़ा, अमित कुमार बैठगंज को पकड़ लिया।