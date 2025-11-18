Language
    जालौन: जुआ खेलते 6 जुआरी गिरफ्तार, 12,320 रुपये और मोबाइल बरामद

    By Mahesh Prajapati Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:07 PM (IST)

    जालौन में पुलिस ने जुआ खेल रहे छह लोगों को गिरफ्तार किया है। मुरली मनोहर मोहल्ले में तालाब के पास जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने मौके से 12,320 रुपये और मोबाइल फोन बरामद किए। सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

    संवाद सहयोगी, जागरण. जालौन। हार जीत बाजी लगा रहे 6 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपितों के पास से मोबाइल फोन के साथ-साथ 12 हजार 320 रुपये बरामद हुए हैं। पकड़े गए जुआरियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

    चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह को चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि मोहल्ला मुरली मनोहर में तालाब के पास कुछ लोग हार-जीत की बाजी लगा रहे हैं। पुलिस ने छापामारी कर रोहित शिवहरे, अमन बाथम, राहुल कोष्टा निवासीगण मुरली मनोहर, ऋषभ सक्सेना नारो भास्कर, शिवम वर्मा पहलवानबाड़ा, अमित कुमार बैठगंज को पकड़ लिया।

    आरोपितों के फड़ से 10050 रुपये और तलाशी में 2270 रुपये व मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि जुआ खेलते हुए छह लोगों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 12320 रुपये बरामद हुए हैं, सभी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।