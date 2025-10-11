Language
    जालौन में जानवर से टकराई बाइक, सड़क दुर्घटना में जीजा की मौत और साला घायल

    By Mahesh Prajapati Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 04:18 PM (IST)

    जालौन में कोंच से सिकंदरा लौट रहे जीजा-साले की बाइक एक जानवर से टकरा गई। हेलमेट न पहनने के कारण जीजा नासिर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साला लतीफ गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। यह सड़क दुर्घटना कुदरा कुदारी के पास हुई।

    संवाद सहयोगी, जालौन। शुक्रवार की रात को कोंच नगर से बाइक द्वारा जीजा साले कानपुर देहात के सिकंदरा जा रहे थे। इसी दौरान जालौन-औरैया रोड पर कुदरा कुदारी के पास उनकी बाइक किसी जानवर से टकरी गई जिससे दोनों हेलमेट न लगाए होने से घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंच घायलों को इलाज के लिए सीएचसी भेजा जहां डाक्टर ने जीजा को मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद उसके घर में चीख पुकार मच गई।

    घर लौटते वक्त हुई दुर्घटना

    कानपुर देहात के सिकंदरा निवासी 60 वर्षीय नासिर पुत्र नथू अपने साले लतीफ पुत्र नजर के साथ कोंच आए थे। शुक्रवार की रात को वह कोच से अपने घर सिकंदरा वापस जा रहे थे। जब वह औरैया रोड स्थित कुदरा कुदारी पहुंचे तो अचानक कोई जानवर से उनके बाइक की टक्कर हो गई।

    टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सहित बह सड़क पर गिर पड़े हेलमेट न लगा होने से नासिर के सर में गंभीर चोट आई व लतीफ भी गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएचसी भेजा जहां डाक्टर ने नासिर हो मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दिवंगत के स्वजन को सूचना दी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कोतवाली प्रभारी अजय ब्रह्म तिवारी ने कहा कि हादसे के बाद एक की मौत हुई है जबकि दूसरा घायल है।