जालौन में जानवर से टकराई बाइक, सड़क दुर्घटना में जीजा की मौत और साला घायल

संवाद सहयोगी, जालौन। शुक्रवार की रात को कोंच नगर से बाइक द्वारा जीजा साले कानपुर देहात के सिकंदरा जा रहे थे। इसी दौरान जालौन-औरैया रोड पर कुदरा कुदारी के पास उनकी बाइक किसी जानवर से टकरी गई जिससे दोनों हेलमेट न लगाए होने से घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंच घायलों को इलाज के लिए सीएचसी भेजा जहां डाक्टर ने जीजा को मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद उसके घर में चीख पुकार मच गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घर लौटते वक्त हुई दुर्घटना कानपुर देहात के सिकंदरा निवासी 60 वर्षीय नासिर पुत्र नथू अपने साले लतीफ पुत्र नजर के साथ कोंच आए थे। शुक्रवार की रात को वह कोच से अपने घर सिकंदरा वापस जा रहे थे। जब वह औरैया रोड स्थित कुदरा कुदारी पहुंचे तो अचानक कोई जानवर से उनके बाइक की टक्कर हो गई।