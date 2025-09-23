Language
    ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला नीचे गिरी, सिर के ऊपर से गुजर गया पहिया; मंजर देख सिहर उठे लोग

    By mahesh prajapati Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 02:55 PM (IST)

    जालौन में जोल्हूपुर-हमीरपुर मार्ग पर एक सड़क हादसे में नवविवाहिता की दर्दनाक मौत हो गई। अख्तार और मसीदुन निशा नामक दंपत्ति बाइक से अपने मामा के घर से लौट रहे थे तभी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर से उनकी टक्कर हो गई। मसीदुन निशा की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अख्तार बाल-बाल बच गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    ट्रैक्टर से टकराई बाइक, महिला के सिर से ट्राली का पहिया निकलने से मौत।

    जागरण संवाददाता, जालौन। जोल्हूपुर-हमीरपुर मार्ग पर सोमवार की देर शाम बाइक से जा रहे दंपती सड़क के आगे से अचानक मुड़े ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गए। इस कारण विवाहिता बाइक से गिर गई जिसके सिर के ऊपर से ट्राली का पहिया निकल गया। पति उसे इलाज के लिए मेडिकल कालेज लाया जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की छह माह पहले ही शादी हुई थी।

    जिला कानपुर देहात के देवराहट थाना क्षेत्र ग्राम बरौली निवासी 23 वर्षीय अख्तार की 11 मार्च 2025 को 23 वर्षीय मसीदुन निशा के साथ शादी हुई थी। सोमवार को नवदंपति अपने मामा शफी मोहम्मद निवासी कुरारा जिला हमीरपुर के घर बाइक से गए थे।

    जहां से दोनों देर शाम वापस अपने गांव लौट रहे थे। शाम के वक्त जैसे ही उनकी बाइक जोल्हुपुर हमीरपुर मार्ग पर कदौरा थाना क्षेत्र ग्राम बरखेरा के पास पहुंची तो पीछे आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने आगे जाकर उसे मोड़ दिया जिससे बाइक सवार दंपती सीधे ट्रैक्टर में जा घुसे।

    इस कारण मसीदुन निशा नीचे गिर गई और ट्रैक्टर ट्राली की पिछले पहिया उसके सिर को कुचलते हुए निकल गया। जबकि बाइक चला रहा अख्तार बाल-बाल बच गया। हादसे के बाद कुछ दूर जाकर ट्रैक्टर भी खंदक में पलट गया और उसका चालक मौके से भाग निकला।

    इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी और पत्नी को इलाज के लिए मेडिकल कालेज ले गया जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पत्नी की मौत से पति बेहाल हो गया। कोतवाली कालपी प्रभारी परमहंस तिवारी ने कहा कि घटना की सूचना मिली थी महिला की मौत हुई है जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।