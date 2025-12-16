कालपी बस स्टैंड के पास उपद्रव के मुख्य आरोपी की 4.9 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त, 13 लोग भेजे जा चुके हैं जेल

जागरण संवाददाता, उरई। कालपी बस स्टैंड के पास 29 अगस्त की रात के समय बस का इंतजार कर रहीं महिलाओं का वीडियो बनाने व विरोध पर दुकानदारों से मारपीट कर लूटपाट के मामले में मुख्य आरोपित की संपत्ति जब्त करने की जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। 4 करोड़ 9 लाख रुपये की संपत्ति को अभी चिह्नित किया गया है। इसके पहले आरोपित माजिद खां के फार्म हाउस पर चार बुलडोजर चलाकर उसे जिला प्रशासन ने ढहा दिया था। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय की संस्तुति पर रासुका की कार्रवाई भी मुख्य आरोपित पर की जा चुकी है। फिलहाल मुख्य आरोपित समेत इस मामले में करीब 13 लोग अभी जेल में हैं।

29 अगस्त की रात करीब 10 बजे कचहरी के ठीक सामने कालपी बस स्टैंड के पास प्राइवेट बस संचालक की दुकान पर बस के इंतजार में बैठीं महिलाएं आपस में बात कर रही थीं। इसी दौरान शहर का बजरिया निवासी शादाब खां अपने भाई माजिद के साथ पहुंचा था। शादाब मोबाइल से महिलाओं का वीडियो बनाने लगा।

इस पर दुकानदार अभिषेक निरंजन ने ऐसा करने से रोका तो गुस्साए शादाब ने अभिषेक के सिर पर कांच की बोतल से वार कर घायल कर दिया था। बचने को अभिषेक बनारसी होटल में घुस गया तो आरोपित माजिद खां वहां भी पहुंचा और बाल पकड़ कर खींचते हुए बाहर लाकर रोड पर पीटने लगा।

आरोपितों ने इस बीच अपने करीब 50 साथियों को बजरिया मुहल्ला से फोन करके बुला लिए थे और कचहरी के सामने रोड पर दो बाइकें फूंककर जमकर उपद्रव किया था और दुकानों से नकदी व सामान लूटा था। पुलिस ने फिर इस मामले में घटना के दूसरे दिन बजरिया स्थित आरोपित माजिद खां का फार्म हाउस बुलडोजर लगाकर ढहा दिया था और उसकी अन्य संपत्तियों के साथ मामले से जुड़े लोगों को चिह्नित किया गया था।

इस मामले में कुल 13 लोगों को जेल भेजा था। बाद में माजिद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद माजिद खां व उसके भाई शादाब खां समेत पांच पर रासुका की कार्रवाई की थी। पुलिस प्रशासन लगातार माजिद पर शिकंजा कसता जा रहा है। इसी दौरान माजिद खां की शहर के साथ लखनऊ स्थित संपत्तियों को चिह्नित किया गया है। अब उसकी चिह्नित की गई 4 करोड़ 9 लाख की संपत्ति को कुर्क करके जब्त किया जाएगा। जो कि उसने जुआ और सट्टे की काली कमाई से बनाई थीं।

कई राजनीति नेताओं का था संरक्षण

आरोपित माजिद व शादाब ने सट्टा व जुआ का कारोबार उरई, जालौन के साथ अन्य कई स्थानों पर फैला रखा था। इसी की बदौलत करोड़ों की संपत्ति जुटा ली थी। इसी के दम पर उसने कई राजनीति से जुड़े लोगों से संपर्क कर रखा था और उन्हें फंडिंग भी करता था। यही कारण था कि उसकी ओर से इस घटना को अंजाम देने के बाद उसके बचाव में कई राजनीति से जुड़े लोग सिफारिश करने में लगे थे। बाद में मामला बढ़ा तो राजनीतिक दलों के नेता खुद को बचाने के लिए अपने-अपने स्तर से सफाई देते नजर आए थे।