यूपी के इस जिले में 1962 डायल करने पर तुरंत मिलेगा बीमार पशुओं को उपचार, मौके पर पहुंचेगी मोबाइल पशु चिकित्सालय की टीम

जागरण संवाददाता, जालौन। अगर किसी पशुपालक या किसान का गांव पशु अस्पताल से तीन किलोमीटर से अधिक दूरी पर है तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1962 नंबर डायल करें मोबाइल पशु चिकित्सालय मौके पर पहुंच कर बीमार पशु का इलाज ही नहीं करेगा बल्कि टीकाकरण व कृत्रिम गर्भाधान भी करेगा।

पशु पालन विभाग ने जनपद में छह मोबाइल पशु अस्पताल संचालित कर रखे हैं। जिले में तमाम गांव ऐसे हैं जो कि पशु अस्पताल से तीन किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर स्थित हैं। ऐसे में अगर किसी किसान या पशुपालक का पशु बीमार हो जाता है तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मजबूरी में उनको किसी प्राइवेट चिकित्सक का सहारा लेना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए पशु पालन विभाग ने जिले में छह मोबाइल पशु चिकित्सालय संचालित किए हैं।

1962 नंबर मिलाने पर मोबाइल चिकित्सालय संबंधित गांव में पहुंच कर बीमार पशु का उपचार करेंगे। केवल इतना ही नहीं बल्कि बधियाकरण, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान का कार्य भी इनके द्वारा किया जाएगा।

मोबाइल पशु चिकित्सालय की सेवा सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही मिलेगी। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि एक मोबाइल वैन में एक चिकित्सक, एक तकनीकी कर्मचारी और एक चालक रहता है। ग्रामीणों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा मोबाइल पशु चिकित्सालयों का संचालन किया जा रहा है।