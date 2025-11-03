Language
    उरई में बहू के उत्पीड़न से परेशान सास-ससुर बैठेंगे धरने पर, लगाए ये बड़े आरोप

    By Mahesh Prajapati Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 05:40 PM (IST)

    पुलिस महिलाओं को जागरूक करने के अभियान चला रही है, लेकिन नया पटेल नगर में एक अध्यापक दंपति ने बहू पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सीओ, कोतवाली और एसपी से शिकायत की। बहू उन्हें लगातार परेशान कर रही है। पीड़ितों ने कहा कि न्याय न मिला तो धरने पर बैठेंगे।  

    जागरण संवाददाता, उरई। पुलिस विभाग नारियों को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। ऐसे में नारियां ही परिवार के लोगों को उत्पीड़न कर परेशान कर रही हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुहल्ला नया पटेल नगर निवासी अध्यापक व उनकी पत्नी ने बहू से परेशान होकर सीओ, कोतवाली व पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। कहा कि बहू लगातार उनको परेशान कर रही है। पीड़ित ने कहा कि वह स्वयं धरने पर बैठेंगे, तभी उन्हें न्याय मिल सकेगा।

    मुहल्ला नया पटेल नगर निवासी राधेश्याम तिवारी ने पुलिस अधीक्षक डा. दुर्गेश कुमार को चार दिन पहले बताया था कि उनके छोटे पुत्र आकाश की शादी राधा पुत्री शैलेंद्र कुरचानिया निवासी दबोह मप्र के साथ 8 मई 2025 को हुई थी। कहा कि पिछले रविवार को वह मायके के लिए गई और घर में रखे जेवरात व डेढ़ लाख रुपये की नकदी भी ले गई।

    अब वह उनसे 25 लाख रुपये की मांग कर रही है, न देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है। दो नवंबर को वह दुकान पर थे तभी बहू आई और बगल में बैठकर अभद्रता करने लगी। उन्होंने इसकी शिकायत सीओ, कोतवाली में भी की लेकिन उन्हें धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब वह परिवार सहित धरने पर बैठकर न्याय मांगेंगे। सीओ अर्चना सिंह ने कहा कि मामले की सही जांच कराई जा रही है।