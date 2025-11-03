उरई में बहू के उत्पीड़न से परेशान सास-ससुर बैठेंगे धरने पर, लगाए ये बड़े आरोप

जागरण संवाददाता, उरई। पुलिस विभाग नारियों को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। ऐसे में नारियां ही परिवार के लोगों को उत्पीड़न कर परेशान कर रही हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुहल्ला नया पटेल नगर निवासी अध्यापक व उनकी पत्नी ने बहू से परेशान होकर सीओ, कोतवाली व पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। कहा कि बहू लगातार उनको परेशान कर रही है। पीड़ित ने कहा कि वह स्वयं धरने पर बैठेंगे, तभी उन्हें न्याय मिल सकेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुहल्ला नया पटेल नगर निवासी राधेश्याम तिवारी ने पुलिस अधीक्षक डा. दुर्गेश कुमार को चार दिन पहले बताया था कि उनके छोटे पुत्र आकाश की शादी राधा पुत्री शैलेंद्र कुरचानिया निवासी दबोह मप्र के साथ 8 मई 2025 को हुई थी। कहा कि पिछले रविवार को वह मायके के लिए गई और घर में रखे जेवरात व डेढ़ लाख रुपये की नकदी भी ले गई।