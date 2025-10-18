Language
    पार्टी में शराब पिलाने के लिए युवक को घर से ले गया दोस्त, फिर छोटी सी बात पर कर दिया ये बड़ा कांड

    By Mahesh Prajapati Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 03:15 PM (IST)

    रेंढ़र थाना क्षेत्र के गड़ेरना गांव में रात में शराब पीने के दौरान एक दोस्त ने युवक के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। सुबह ग्रामीणों को कारसदेव चबूतरे के पास युवक का रक्तरंजित शव और शराब का खाली क्वार्टर मिला। स्वजनों ने बताया कि शुक्रवार रात युवक को उसका दोस्त ले गया था।  

    संवाद सहयोगी, माधौगढ़। रेंढ़र थाना के ग्राम गड़ेरना में रात के समय शराब पीने के दौरान दोस्त ने युवक के सिर पर धारदार हथियार से प्रहार कर दिया। सुबह ग्रामीणों को आबादी से सौ मीटर दूर स्थित कारसदेव चबूतरे के पास रक्तरंजित हालत में शव पड़ा मिला, पास में शराब का खाली क्वार्टर भी मिला। युवक के स्वजन ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार की रात युवक को उसका दोस्त लिवा ले गया था।

    आशंका जताई कि दोनों गांव के बाहर पहुंचे और फिर शराब पी। नशे की हालत में कहासुनी के बाद दोस्त ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दीपावली के इस रोशनी के पर्व पर शराब के कारण युवक की मौत से उसकी पत्नी, बच्चों के जीवन में अंधियारा छा गया है।

    अलग-अलग मकान में रहते थे

    तीस वर्षीय धर्मेंद्र रजक उर्फ लला चार भाइयों में दूसरे नंबर का था। उसके अन्य तीन भाई गांव में अपने-अपने परिवार के साथ अलग-अलग मकान में रहते हैं। धर्मेंद्र मजदूरी करके अपने परिवार का भरणपोषण कर रहा था। युवक के भाई सुरेंद्र ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार रात करीब नौ बजे उसकी पत्नी ने देखा था कि गांव का राहुल पुत्र प्रहलाद उसके घर आया और धर्मेंद्र से शराब पार्टी करने को कहा। वह उसे अपने साथ कारसदेव चबूतरे की ओर लेकर चला गया। सुरेंद्र ने कहा कि आशंका है कि वहां दोनों ने बैठकर शराब पी और उसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ।

    इसी दौरान राहुल ने उसकी हत्या कर वहां से भाग गया। बताया कि सुबह ग्रामीणों ने सूचना दी कि उसके भाई का रक्तरंजित शव कारसदेव चबूतरे के पास पड़ा है। शनिवार सुबह थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह व फोरेंसिक टीम पहुंची और जांच के बाद साक्ष्य संकलित कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा ने भी मौके पर निरीक्षण किया। आरोपित राहुल को उसके घर से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, उसने शराब पीने के दौरान विवाद होने की बात स्वीकार की। पुलिस ने युवक के भाई सुरेंद्र की तहरीर पर आरोपित राहुल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।


    गांव में दो दोस्तों के बीच शराब पीने के दौरान विवाद हुआ, जिसमें एक दूसरे के साथ मारपीट हो गई, इसी दौरान एक के युवक के सिर में ईंट लग जाने से उसकी मौत हो गई, आरोपित को हिरासत में लिया गया है। प्रदीप कुमार वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक।