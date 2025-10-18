Language
    जालौन में दोस्त की ईंट से मारकर हत्या, शराब पार्टी के दौरान इस बात पर हुआ झगड़ा तो मार डाला

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 11:11 AM (IST)

    जालौन के गड़ेरना गांव में शराब पीने के दौरान एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की ईंट मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने बताया कि उसका दोस्त उसे शुक्रवार रात को बुलाकर ले गया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, जालौन। रेंढ़र थाना के ग्राम गड़ेरना में रात के समय शराब पीने के दौरान दोस्त ने युवक के सिर पर ईंट मार दी। सुबह ग्रामीणों को आबादी से सौ मीटर दूर स्थित कारसदेव चबूतरे के पास रक्तरंजित हालत में शव पड़ा मिला, पास में शराब का खाली क्वार्टर भी मिला।

    युवक के स्वजन ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार की रात युवक को उसका दोस्त लिवा ले गया था। आशंका जताई कि दोनों गांव के बाहर पहुंचे और फिर शराब पी। नशे की हालत में कहासुनी के बाद दोस्त ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    युवक के भाई सुरेंद्र ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार की रात 9 बजे 30 वर्षीय धर्मेंद्र रजक उर्फ लला घर में था। इसी दौरान गांव का ही उसका दोस्त राहुल पुत्र प्रहलाद उसके घर आया। राहुल ने धर्मेंद्र से कहा कि चलो कुछ काम है। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। गांव के बाहर कारसदेव के चबूतरे के पास बैठकर दोनों ने शराब पी। नशा अधिक हो जाने के कारण किसी बात को लेकर दोनों आपस में भिड़ गए। इस पर उन्होंने एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए ईंटा चला दिए।

    जिसमें शिवम ने धर्मेंद्र के सिर में ईंटा मार दिया तो नशे की वह वहीं पर गिर गया। इससे घबराया शिवम रात में घर भाग गया। उसके सिर में भी चोट लगी थी। रात का समय होने के कारण कोई वहां से नहीं गुजरा जिससे सिर से अधिक खून बह जाने के कारण धर्मेंद्र की मौत हो गई। सुबह जब ग्रामीण गांव के बाहर पहुंचे तो धर्मेंद्र का शव पड़ा देखा तो सूचना दी।

    थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या के बाद अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा ने भी निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस ने आरोपित शिवम को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मृतक के भाई सुरेंद्र की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    गांव में दो दोस्त रात में शराब पी रहे थे। इसी दौरान एक दूसरे के साथ मारपीट कर दी। जिसमें एक के सिर में ईंटा लग जाने से उसकी मौत हो गई। आरोपित को हिरासत में लिया गया है।

    प्रदीप कुमार वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक