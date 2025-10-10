Language
    उरई में फूड पॉइजनिंग से दादा-पौत्री की मौत, तीन दिन से इस समस्या से थे परेशान और फिर...

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 01:04 PM (IST)

    उरई में फूड पॉइजनिंग से दादा और पोती की मृत्यु हो गई। वे तीन दिनों से उल्टी और दस्त से पीड़ित थे। हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। जिला प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने नमूने लिए हैं।

    जागरण संवाददाता, उरई। ग्राम हथनोरा में फूड प्वाजनिंग ने 70 वर्षीय बाबा और उनकी 16 वर्षीय पौत्री की मौत हो गई। दो बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत में सुधार है।
    गांव निवासी वृद्ध शिवकुमार के यहां गुरुवार रात को सुबह की बासी बची अरहर की दाल व चावल रात को सभी ने खाया था।

    रात में ही वृद्ध और उनकी पत्नी 58 वर्षीय मुन्नीदेवी, पौत्री 16 वर्षीय मोना, पौत्र 14 वर्षीय तरुण को उल्टी-दस्त होने लगे। घरेलू उपचार के बाद रात को आराम मिल गया। शुक्रवार सुबह मोना ने एक सेब खाया। कुछ देर बाद उसे उल्टी और दस्त होने लगी तो वह शौचालय चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया।

    दरवाजा तोड़कर देखा तो उड़े होश

    देर तक जब वह बाहर नहीं निकली तो स्वजन ने आवाज दी, न खुलने पर दरवाजा तोड़ दिया तो देखा कि मोना मृत हालत में मुंह के बल औंधी पड़ी थी। किशोरी को बाहर निकाला गया कि तभी वृद्ध शिवकुमार ने कहा कि उन्हें सीने में दर्द है और घबड़ाहट हो रही है। कुछ देर बाद उनकी भी मौत हो गई। इधर 14 साल का तरुण, 68 वर्षीय मुन्नीदेवी को भी उल्टी-दस्त बंद नहीं हो रहे थे तो उन्हें लेकर स्वजन मेडिकल कालेज उरई आए।


    शिवकुमार का बेटा प्रदीप पानीपत में पानीपुरी का ठेला लगाता है और वहीं रहता है। उसकी पत्नी सुनीता सास-ससुर व बच्चों के साथ घर पर रहती है। मेडिकल कालेज के सीएमएस डा. प्रशांत निरंजन ने कहा कि वृद्ध की मौत तो दिल का दौरा पड़ने से हुई है, किशोरी की मौत की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी। किशोर और वृद्धा की हालत में सुधार है।

    तीन दिन से उल्टी-दस्त से थे परेशान

    वहीं, सुनीता ने बताया कि ससुर व बेटी पिछले तीन दिन से उल्टी-दस्त से पीड़ित थे, कोई दवा नहीं ली थी, तबीयत में कुछ सुधार पर गुरुवार रात को अरहर की दाल खाई थी, उसके बाद से दोनों को और उल्टी दस्त होने लगे थे। शुक्रवार को मोना की तबीयत कुछ ठीक हुई तो उसने एक सेब खाया था, उसके बाद से फिर तबीयत बिगड़ गई थी।