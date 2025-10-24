जालौन में नकली खाद फैक्ट्री का भंडाफोड़, 102 बोरी फेक डीएपी, जिप्सम बरामद; एक आरोपी गिरफ्तार
उरई में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जिला कृषि अधिकारी की शिकायत पर सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। छापेमारी में 102 बोरी नकली डीएपी खाद, जिप्सम और अन्य सामान बरामद हुआ। फैक्ट्री पिरौना में पुलिस चौकी के पास चल रही थी।
जागरण संवाददाता, उरई। नकली खाद बनाने का कारखाना पकड़े जाने के मामले में एक सप्ताह बाद पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकरण में सात आरोपितों के खिलाफ एट थाने में जिला कृषि अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस और कृषि विभाग की टीमों की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है। नकली डीएपी खाद तैयार करने का कारखाना पिरौना में पुलिस चौकी से तीन सौ मीटर दूरी पर एक खेत में संचालित हो रहा था।
12 अक्टूबर को जिलाधिकारी राजेश पांडेय को एक फोन के माध्यम से जानकारी मिली कि झांसी की ओर एट क्षेत्र से ट्रक में खाद लाद कर जा रही है। इस पर शंका हुई कि दो दिन समिति में अवकाश था तो यह खाद कहां से आई। इसी के बाद जिला कृषि अधिकारी गौरव यादव व अन्य अधिकारियों की दो टीमें गठित हुईं।
13 अक्टूबर को जिला कृषि अधिकारी व अन्य लोगों की टीम दो प्राइवेट कारों से निकले । सूचना मिली कि झांसी के पूंछ क्षेत्र में ट्रक से माल एट के पिरौना क्षेत्र से लाया गया है और वाहन खाली करके जा रहा है। टीम लोकेशन और वाहन के नंबर के आधार पर पीछा किया। टीम जैसी पिरौना पुलिस चौकी के पास पहुंची तो आगे जा रहा ट्रक एक कच्चे रास्ते से होकर खेत के पास जा रुका।
अधिकारियों ने ट्रक से दो सौ मीटर दूर ही कारें खड़ी कर दीं। करीब आधे घंटे बाद पुलिस के साथ खेत में बने मकान में दबिश दी। मकान के अंदर जैसे ही गए तो अंधेरे का फायदा उठा कर वहां एकत्र करीब छह-सात लोग भाग निकले थे। टीम को मौके से 102 बोरी डीएपी की नई बोरी भरी हुई, 58 बोरी जिप्सम की भरी व सिलाई मशीन, जनरेटर आदि बरामद हुआ था।
ढाई सौ करीब खाली बोरी भी मिली थीं। वहां मिला गोदाम हरिपाल, विधाता यादव, दाता यादव पुत्रगण स्व. रामपाल सिंह, व इंदल सिंह, जालिम सिंह पुत्रगण जमुनादास, निवासी पिरौना की जमीन पर बना था।
नकली डीएपी खाद छोटू उर्फ शुभ रिछारिया व कृष्ण कुमार यादव (निवासी ग्राम ढेरा, थाना पूंछ) द्वारा जमीन मालिकों के साथ मिलकर तैयार कराई जा रही थी। एट थानाध्यक्ष पंकज पांडेय ने बताया कि सात आरोपितों में जालिम सिंह निवासी पिरौना को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, अन्य आरोपितों की तलाश कराई जा रही है।
