जालौन में नकली खाद फैक्ट्री का भंडाफोड़, 102 बोरी फेक डीएपी, जिप्सम बरामद; एक आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, उरई। नकली खाद बनाने का कारखाना पकड़े जाने के मामले में एक सप्ताह बाद पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकरण में सात आरोपितों के खिलाफ एट थाने में जिला कृषि अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस और कृषि विभाग की टीमों की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है। नकली डीएपी खाद तैयार करने का कारखाना पिरौना में पुलिस चौकी से तीन सौ मीटर दूरी पर एक खेत में संचालित हो रहा था।

12 अक्टूबर को जिलाधिकारी राजेश पांडेय को एक फोन के माध्यम से जानकारी मिली कि झांसी की ओर एट क्षेत्र से ट्रक में खाद लाद कर जा रही है। इस पर शंका हुई कि दो दिन समिति में अवकाश था तो यह खाद कहां से आई। इसी के बाद जिला कृषि अधिकारी गौरव यादव व अन्य अधिकारियों की दो टीमें गठित हुईं।

13 अक्टूबर को जिला कृषि अधिकारी व अन्य लोगों की टीम दो प्राइवेट कारों से निकले । सूचना मिली कि झांसी के पूंछ क्षेत्र में ट्रक से माल एट के पिरौना क्षेत्र से लाया गया है और वाहन खाली करके जा रहा है। टीम लोकेशन और वाहन के नंबर के आधार पर पीछा किया। टीम जैसी पिरौना पुलिस चौकी के पास पहुंची तो आगे जा रहा ट्रक एक कच्चे रास्ते से होकर खेत के पास जा रुका।

अधिकारियों ने ट्रक से दो सौ मीटर दूर ही कारें खड़ी कर दीं। करीब आधे घंटे बाद पुलिस के साथ खेत में बने मकान में दबिश दी। मकान के अंदर जैसे ही गए तो अंधेरे का फायदा उठा कर वहां एकत्र करीब छह-सात लोग भाग निकले थे। टीम को मौके से 102 बोरी डीएपी की नई बोरी भरी हुई, 58 बोरी जिप्सम की भरी व सिलाई मशीन, जनरेटर आदि बरामद हुआ था।