    बिजली विभाग ने बकाएदारों से वसूली कर काटे 150 कनेक्शन, स्मार्ट मीटर लगाने पर हुआ विवाद

    By Mahesh Prajapati Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:57 PM (IST)

    बिजली विभाग ने बकायादारों से वसूली करते हुए 150 कनेक्शन काटे। स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर उपभोक्ताओं और विभाग के बीच विवाद हुआ, जहाँ उपभोक्ताओं ने रीडिंग को लेकर शिकायत की। विभाग ने उपभोक्ताओं से समय पर बिल भुगतान करने की अपील की है।

    संवाद सहयोगी, कोंच। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बकाएदारी बिजली चोरी और स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के घर लगाने के लिए तीन दिवसीय महाअभियान की शुरुआत कर दी है। अभियान के पहले दिन विभाग के अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता सहित सभी अधिकारियों ने बकाएदार उपभोक्ताओं के घर पहुंचकर बकाएदारी जमा करने को कहा। इस दौरान 10 लाख रुपये की वसूली की गई और 150 से अधिक बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए गए। कई उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर लगाने पर विवाद भी हुआ।

    विद्युत विभाग का बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं पर आठ करोड़ से अधिक की धनराशि शेष पड़ी है। जिसे उपभोक्ता अभियंता के बार बार कहने के बाद भी जमा नहीं कर रहे हैं, जिससे परेशान अधिकारियों ने अब पूरे जनपद के अधिकारियों की टीम नगर में कटिया उतारने और घर घर दस्तक देने की रणनीति अपनाई है। तीन दिनों तक चलने वाले इस महाअभियान में तीन चीजों पर फोकस किया गया है।

    यहां से शुरू की अभियान की शुरुआत

    बकाएदारी, बिजली चोरी और स्मार्ट मीटर लगाने के महाअभियान की शुरुआत विभाग के अधीक्षण अभियंता नंदलाल के द्वारा मुहल्ला नया पटेल नगर व नया गांधी नगर से की गई। तीन टीम गठित की गईं जो तुरंत पूरे इलाके में चली गईं। उपभोक्ताओं के घरों पर जब इलेक्ट्रानिक मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो कई उपभोक्ता विरोध पर उतर आए।

    उन्होंने अधिक रीडिंग आने की बात कहकर स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया लेकिन बाद में जब अधिकारियों ने समझाया तब कहीं जाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा सके। बकाएदारी को लेकर भी उपभोक्ताओं से कहासुनी हुई। दबाव बनाने पर कुछ लोगों ने पैसा जमा भी किया। पैसा जमा नहीं करने पर 150 बकाएदार उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। इस दौरान 10 लाख रुपये की वसूली की गई।

    हालांकि बिजली चोरी को लेकर अभियंताओं ने अधिक गौर नहीं किया। उनका मुख्य फोकस बकाएदारी पर स्मार्ट मीटर पर ही रहा। एसडीओ रवींद्र कुमार ने बताया कि महाअभियान के पहले दिन है। यह अभियान पूरे तीन दिनों तक चलाया जाएगा। इस दौरान अवर अभियंता अमन पांडेय, अंकित साहनी, प्रमोद कुमार, सूरज कुमार, कन्हैया सहित कई लोग मौजूद रहे।