दिवाली और छठ पूजा में घर जाने की टेंशन खत्म, दिल्ली-लखनऊ समेत इन जगहों के लिए तुरंत मिलेगी बस  

जागरण संवाददाता, उरई। दीपावली और छठ पूजा जैसे पर्वों को लेकर रोडवेज ने विशेष तैयारी कर ली है। लंबे रूटों के साथ ही छोटे रूटों पर भी बसों के अतिरिक्त फेरे लगवाए जाएंगे। इसके साथ ही जिन रूटों पर यात्रियों की अधिक उपलब्धता रहेगी उन पर तत्काल बसों को रवाना किया जाएगा। इसके लिए बस स्टैंड प्रभारी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष डिपो में 17 बसें भी बढ़ गई हैं, जिससे यात्रियों के लिए और सुविधा होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दीपावली, छठ पूजा जैसे पर्वों पर यात्रियों का आवागमन बढ़ जाता है। इस कारण लंबे रूटों पर बसों को बढ़ाया गया है। इनमें दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर आदि शामिल हैं। इसके साथ ही झांसी और कानपुर के बीच बसों के अतिरिक्त फेरे लगवाए जाएंगें।

आम दिनों में रहती है ज्यादा संख्या आम दिनों में भी इस रूट पर यात्रियों की संख्या अधिक रहती है और दीपावली पर कोई दिक्कत न हो, इसके लिए रोडवेज ने इस रूट पर सर्वाधिक फेरे लगवाने का निर्णय लिया है। उरई से बांदा मार्ग पर भी अतिरिक्त बसों को दौड़ाया जाएगा। जनपद स्तर पर जालौन, कुठौंद, औरैया, इटावा के साथ ही कोटरा मार्ग पर बसों के अतिरिक्त फेरे लगवाए जाएंगे।

वैसे जालौन, कुठौंद, औरैया, इटावा रूट पर दिल्ली के लिए अतिरिक्त बसें चलाए जाने से यहां के लोगों को सुविधा मिल जाएगी। कुछ मार्गों पर पिछले वर्षों में अधिक यात्रियों ने यात्रा नहीं की है, लेकिन फिर भी रोडवेज ने जो तैयारी की है उसके अनुसार अगर यात्री उपलब्ध होते हैं तो उन पर भी तत्काल बसों को रवाना किया जाएगा। इसके लिए बस स्टैंड प्रभारी के साथ ही अन्य कर्मचारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं।

दीपावली से तीन दिन पूर्व ही अतिरिक्त बसें दौड़ने लगेंगी। इस वर्ष रोडवेज की बसों का बेड़ा भी बढ़ चुका है। पिछले वर्ष तक करीब 100 बसें ही रोडवेज डिपो के पास थीं। इस वर्ष इनकी संख्या 117 हो चुकी है। इन सभी बसों को चलाया जाएगा। कुछ बसों को स्टैंड पर ही रखा जाएगा जिससे यात्रियों के अधिक आने पर तत्काल बस रवाना की जा सके।