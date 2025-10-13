Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिवाली और छठ पूजा में घर जाने की टेंशन खत्म, दिल्ली-लखनऊ समेत इन जगहों के लिए तुरंत मिलेगी बस  

    By Atul Tripathi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 06:09 PM (IST)

    दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली, लखनऊ और अन्य शहरों के लिए बसों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। परिवहन विभाग ने अतिरिक्त बसों का प्रबंध किया है, जिससे यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा सूची से छुटकारा मिलेगा। दिल्ली-लखनऊ मार्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, उरई। दीपावली और छठ पूजा जैसे पर्वों को लेकर रोडवेज ने विशेष तैयारी कर ली है। लंबे रूटों के साथ ही छोटे रूटों पर भी बसों के अतिरिक्त फेरे लगवाए जाएंगे। इसके साथ ही जिन रूटों पर यात्रियों की अधिक उपलब्धता रहेगी उन पर तत्काल बसों को रवाना किया जाएगा। इसके लिए बस स्टैंड प्रभारी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष डिपो में 17 बसें भी बढ़ गई हैं, जिससे यात्रियों के लिए और सुविधा होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीपावली, छठ पूजा जैसे पर्वों पर यात्रियों का आवागमन बढ़ जाता है। इस कारण लंबे रूटों पर बसों को बढ़ाया गया है। इनमें दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर आदि शामिल हैं। इसके साथ ही झांसी और कानपुर के बीच बसों के अतिरिक्त फेरे लगवाए जाएंगें।

    आम दिनों में रहती है ज्यादा संख्या

    आम दिनों में भी इस रूट पर यात्रियों की संख्या अधिक रहती है और दीपावली पर कोई दिक्कत न हो, इसके लिए रोडवेज ने इस रूट पर सर्वाधिक फेरे लगवाने का निर्णय लिया है। उरई से बांदा मार्ग पर भी अतिरिक्त बसों को दौड़ाया जाएगा। जनपद स्तर पर जालौन, कुठौंद, औरैया, इटावा के साथ ही कोटरा मार्ग पर बसों के अतिरिक्त फेरे लगवाए जाएंगे।

    वैसे जालौन, कुठौंद, औरैया, इटावा रूट पर दिल्ली के लिए अतिरिक्त बसें चलाए जाने से यहां के लोगों को सुविधा मिल जाएगी। कुछ मार्गों पर पिछले वर्षों में अधिक यात्रियों ने यात्रा नहीं की है, लेकिन फिर भी रोडवेज ने जो तैयारी की है उसके अनुसार अगर यात्री उपलब्ध होते हैं तो उन पर भी तत्काल बसों को रवाना किया जाएगा। इसके लिए बस स्टैंड प्रभारी के साथ ही अन्य कर्मचारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं।

    दीपावली से तीन दिन पूर्व ही अतिरिक्त बसें दौड़ने लगेंगी। इस वर्ष रोडवेज की बसों का बेड़ा भी बढ़ चुका है। पिछले वर्ष तक करीब 100 बसें ही रोडवेज डिपो के पास थीं। इस वर्ष इनकी संख्या 117 हो चुकी है। इन सभी बसों को चलाया जाएगा। कुछ बसों को स्टैंड पर ही रखा जाएगा जिससे यात्रियों के अधिक आने पर तत्काल बस रवाना की जा सके।

    क्या कहते जिम्मेदार

    यात्रियों की सुविधाओं को लेकर रोडवेज सतर्क है। त्योहारों पर यात्रियों को दिक्कत न हो, इसके लिए लंबे रूटों पर बसों के अतिरिक्त फेरे लगवाए जाएंगे। झांसी, कानपुर मार्ग पर भी अतिरिक्त फेरे लगेंगे। यात्रियों की उपलब्धता के आधार पर तत्काल बसों को गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। -केके आर्य, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक