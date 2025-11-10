Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में DCA इटावा की टीम ने मारी बाजी, ऋषि ठाकुर ने की आतिशी बल्लेबाजी

    By Mahesh Prajapati Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:53 PM (IST)

    इटावा में टूर्नामेंट के फाइनल में डीसीए इटावा ने जीत दर्ज की। ऋषि ठाकुर की आतिशी बल्लेबाजी निर्णायक रही। टीम के शानदार प्रदर्शन के चलते डीसीए इटावा ने विपक्षी टीम को हराया और टूर्नामेंट अपने नाम किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, उरई। जिला क्रिकेट एसोसिएशन जालौन द्वारा पुलिस लाइन मैदान में पांचवां स्व. वीरेंद्र पाल सिंह (जालौन जोन) क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इसका फाइनल मुकाबला सोमवार को इटावा और औरैया की टीमों के बीच हुआ। इटावा ने औरैया को 53 रनों से हराकर ट्राफी जीत ली। ऋषि ठाकुर ने शानदार 90 रनों की पारी खेली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में टास जीतकर डीसीए औरैया ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करते हुए डीसीए इटावा ने निर्धारित 20 ओवरों में तीन विकेट खोकर 149 रन बनाए। टीम की ओर से कप्तान ऋषि ठाकुर ने शानदार 62 गेंदों पर 90 रन बनाए। जिसमें 11 चौके व तीन छक्के शामिल थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी डीसीए औरैया की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 96 रन ही बना सकी।

    टीम की ओर से कप्तान प्रणव चड्ढा ने 26 रनों की पारी खेली जबकि अभिजीत तिवारी ने 15 रन बनाए। डीसीए इटावा की ओर से गेंदबाजों ने उम्दा प्रदर्शन किया अंगद सिंह, संस्कार, और रौनक राजपूत ने 2-2 विकेट झटके। मैच के अंत में डीसीए इटावा ने यह मुकाबला 53 रनों से जीत लिया। कप्तान ऋषि ठाकुर को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन आफ द मैच चुना गया।

    डीसीए सचिव विकास कुमार शर्मा ने बताया कि 17 नवंबर से कालपी में स्वतंत्रता सेनानी स्व. गजाधर प्रसाद चतुर्वेदी की स्मृति में अंडर-16 स्टेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है जिसमें डीसीए जालौन सहित प्रदेश की आठ टीमें सहभागिता करेंगी। मैच के दौरान यूपीसीए के निदेशक श्यामबाबू, उदयवीर सिंह, सुरेश निरंजन, विनय कुमार सिंह, हरेंद्र विक्रम सिंह, गोल्डी चड्ढा, अमित कुमार गर्ग, विकास कुमार शर्मा, स्कोरर अभय, ओमवीर, राजकुमार अंपायर, रिक्की सिंह सागर उपस्थित रहे।