टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में DCA इटावा की टीम ने मारी बाजी, ऋषि ठाकुर ने की आतिशी बल्लेबाजी

जागरण संवाददाता, उरई। जिला क्रिकेट एसोसिएशन जालौन द्वारा पुलिस लाइन मैदान में पांचवां स्व. वीरेंद्र पाल सिंह (जालौन जोन) क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इसका फाइनल मुकाबला सोमवार को इटावा और औरैया की टीमों के बीच हुआ। इटावा ने औरैया को 53 रनों से हराकर ट्राफी जीत ली। ऋषि ठाकुर ने शानदार 90 रनों की पारी खेली।

टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में टास जीतकर डीसीए औरैया ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करते हुए डीसीए इटावा ने निर्धारित 20 ओवरों में तीन विकेट खोकर 149 रन बनाए। टीम की ओर से कप्तान ऋषि ठाकुर ने शानदार 62 गेंदों पर 90 रन बनाए। जिसमें 11 चौके व तीन छक्के शामिल थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी डीसीए औरैया की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 96 रन ही बना सकी।

टीम की ओर से कप्तान प्रणव चड्ढा ने 26 रनों की पारी खेली जबकि अभिजीत तिवारी ने 15 रन बनाए। डीसीए इटावा की ओर से गेंदबाजों ने उम्दा प्रदर्शन किया अंगद सिंह, संस्कार, और रौनक राजपूत ने 2-2 विकेट झटके। मैच के अंत में डीसीए इटावा ने यह मुकाबला 53 रनों से जीत लिया। कप्तान ऋषि ठाकुर को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन आफ द मैच चुना गया।