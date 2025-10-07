9 अक्टूबर को जालौन आएंगे CM योगी, अभेद किलेबंदी के बीच जनसभा को करेंगे संबोधित

Language
    By mahesh prajapati Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:10 PM (IST)

    उरई में 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं जिसमें दूसरे जनपदों से भी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी और काफिले के मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी।

    अभेद किलेबंदी के बीच जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री।

    जागरण संवाददाता, उरई। नौ अक्टूबर को उरई शहर के इंदिरा स्टेडियम में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाने लगा है। सुरक्षा को लेकर जनपद के साथ दूसरे जनपदों की पुलिस फोर्स के साथ एएसपी, सीओ व इंस्पेक्टर, सिपाही व पीएसी के जवान सुरक्षा में मुस्तैद रहेंगे।

    सभास्थल पर व आसपास सीसी टीवी कैमरों से निगरानी होगी। हेलीपैड से लेकर स्टेडियम तक कार से मुख्यमंत्री के काफिले की सुरक्षा को लेकर भी सख्त पहरा रहेगा। गैर जनपद से आने वाली फोर्स को ठहरने व उनके खाने पीने का इंतजाम भी पहले से किया जा रहा है। अभेद किलेबंदी के बीच मुख्यमंत्री की सभा का आयोजन कराया जाएगा।

    पुलिस लाइन परिसर से लेकर चुर्खी बाइपास चौराहा, इकलासपुरा बाइपास चौराहा से इंदिरा स्टेडियम के अंदर तक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभेद किलेबंदी की जा रही है। सोमवार को इस पूरे रूट का अतिक्रमण हटवा दिया गया था। साथ ही मुख्य जहां से सीएम का काफिला अंदर जाएगा वहां पर भी सफाई व्यवस्था के साथ सड़क के गड्ढे भी भरवा दिए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक प्वाइंट पर पुलिस, पीएसी के सुरक्षा कर्मी तैनात रहें इसको लेकर भी पूरी तैयारी हो गई है।

    अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री की जनसभा व रूट को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए दो अपर पुलिस अधीक्षक, 9 सीओ, 65 थाना प्रभारी-इंस्पेक्टर, 260 सब इंस्पेक्टर, 700 कांस्टेबल/हेड कांस्टेबल, 200 महिला कांस्टेबल व दो कंपनी पीएसी के जवान तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि स्टेडियम के 200 मीटर क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी की जा रही है जिससे कहीं किसी भी तरह की अराजकता न हो सके।

    सड़क के गड्ढे व सफाई हो रही दुरुस्त

    पुलिस लाइन परिसर से लेकर बघौरा रोड होते हुए जिस सड़क के मुख्यमंत्री का काफिला सभा स्थल पर पहुंचेगा उस पूरे रास्ते को एकदम से दुरुस्त कराया जा रहा है। सड़कों के दोनों तरफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त है। साथ ही सड़क के गड्ढे भी भरवाए जाने लगे हैं इसके अलावा अग्निशमन केंद्र के आसपास टूटी पड़ी बाउंड्रीवाल का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। जिससे कि मुख्यमंत्री को किसी भी तरह की कमी न मिल सके।