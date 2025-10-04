Language
    उरई में जल्द खुलेगा केंद्रीय विद्यालय, सरकार से मिली मंजूरी के बाद यहां अब होगा निर्माण

    By mahesh prajapati Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:47 PM (IST)

    उरई जनपद में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह विद्यालय डकोर ब्लॉक के बड़ेरा गांव में बनेगा जहाँ बालवाटिका से कक्षाएं शुरू होंगी। नई शिक्षा नीति के अनुसार प्री-प्राइमरी में भी दाखिला हो सकेगा। प्रधानमंत्री द्वारा शिक्षा स्तर सुधारने के उद्देश्य से 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई है जिससे जिले में शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा।

    जनपद में केंद्रीय विद्यालय को मिली मंजूरी। जागरण

    जागरण संवाददाता, उरई । लंबे समय से जनपद में केंद्रीय विद्यालय की मांग आम जनता के साथ जनप्रतिनिधियों की ओर से होती रही है। हर बार जमीन की तलाश न होने से मामले अधर में फंस जाता था। इस बार प्रशासन की ओर से पहले से ही जमीन की तलाश करने के साथ प्रस्ताव भेजा गया था। अब केंद्र सरकार की ओर से जनपद को केंद्रीय विद्यालय की सौगात दी गई है।

    इस खुलने वाले केंद्रीय विद्यालय में बालवाटिका से कक्षाएं प्रारंभ होंगी। इस विद्यालय के लिए ओडीए की कालोनी निर्माण के लिए डकोर ब्लाक के ग्राम बड़ेरा में जगह चिह्नित की थी। जिसमें केंद्रीय विद्यालय के लिए भी जगह स्वीकृत कर किसानों से इसे अधिग्रहीत करा लिया था। इसी स्थान पर अब केंद्रीय विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा। नए शिक्षा नीति के अनुसार अब बाल वाटिकाओं के माध्यम से प्री-प्राइमरी में भी बच्चों का दाखिला हो सकेगा।

    देशभर में सुधरेगा शिक्षा का स्तर

    पूरे देश में शिक्षा का स्तर सुधारने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लिए 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी थी। जिसमें जिले का नाम भी शामिल था। अब जिले के केंद्रीय विद्यालय निर्माण के लिए जगह भी मिल गई है और स्वीकृति होने के बाद जल्द ही इसके निर्माण का कार्य शुरु होने की उम्मीद है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक विद्यालय में लगभग 1520 छात्रों की क्षमता रहेगी।

    एक पूर्ण केंद्रीय विद्यालय (बाल वाटिका से कक्षा 12 तक) संचालन किया जाएगा। जिससे कि प्री-प्राइमरी से ही बच्चों का इस विद्यालय में दाखिला हो सकेगा। पहले इस विद्यालय में कक्षा एक से दाखिला मिलता था अब नई शिक्षा नीति के तहत इसमें बदलाव किया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य, नवीन शिक्षण पद्धति और बुनियादी ढांचे के कारण, केंद्रीय विद्यालय की जिले में सबसे अधिक मांग थी।

    लगातार केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिलने के लिए प्रयास किया जा रहा था। पहले भी विद्यालय बनने की सुगबुगाहट हुई थी लेकिन जगह न मिलने से यह ठंडे बस्ते में चली गई थी। अब प्रधानमंत्री ने इसे मंजूरी दे दी है। -   गौरीशंकर वर्मा, सदर विधायक

    डकोर ब्लाक के ग्राम बड़ेरा में केंद्रीय विद्यालय भवन बनने के लिए जगह का चयन किया गया है। जहां पर अन्य प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। - राजकुमार पंडित, जिला विद्यालय निरीक्षक