डंपर को ओवरटेक करने के चक्कर पलटी बस, 21 घायल, शीशे तोड़कर सवारियों को निकाला बाहर

संवाद सहयोगी, कालपी। कानपुर-झांसी हाईवे पर 90 किमी की रफ्तार से भाग रही शताब्दी ट्रैवल्स की स्लीपर बस रविवार रात करीब 11 कालपी कोतवाली के उसरगांव के पास आगे चल रहे डंपर को ओवरटेक करने में अनियंत्रित हो रोड किनारे चार फीट नीचे पलट गई। बस कानपुर से उज्जैन जा रही थी, इसमें 70 सवारियां थीं।

चालक-हेल्पर मौके से भाग निकले। राहगीरों व 15 मिनट में पहुंची पुलिस ने बस के शीशे तोड़ कर सवारियों को बाहर निकाला। घायल 21 सवारियों को उरई मेडिकल कालेज भेजा। एआरटीओ के अनुसार स्लीपर बस का रजिस्ट्रेशन सदबनी ओमप्रकाश निवासी शीशामऊ बाजार कानपुर नगर के नाम है। इसका अस्थाई परमिट है। बस मालिक पुखरायां थाना भोगनीपुर निवासी राजेंद्र कुमार है।

उज्जैन जा रही थी बस कानपुर नगर से सवारियां लेकर उज्जैन जा रही शताब्दी ट्रैवल्स की बस में करीब बीस सवारियां थीं। कानपुर से आगे भी सवारियां बैठाते हुए चालक आगे बढ़ा। घायल अमन ने बताया कि कालपी के आगे बस की रफ्तार करीब 90 से सौ के बीच थी। बस के आगे जा रहा डंपर लहराते हुए जा रहा था और साइड नहीं दे रहा था। बस जैसे ही उसरगांव के पास पहुंची तो चालक ने गलत साइड से ओवरटेक किया। वहीं डंपर को चालक ने किनारे मोड़ दिया, उससे बचने में बस रोड किनारे जाकर कीचड़ में पलट गई। घटनास्थल से दो सौ मीटर दूर ज्ञानभारती पुलिस चौकी से पुलिस फोर्स करीब 15 मिनट में पहुंच गया।

एनएचएआइ व पुलिस टीम ने राहगीरों की मदद से रेस्क्यू कर बस की खिड़की व सामने के शीशा तोड़ कर सभी को बाहर निकाला। घायलों को मेडिकल कालेज पहुंचाया। मेडिकल कालेज सीएमएस डा, प्रशांत निरंजन ने कहा कि घायलों को प्राथमिक उपचार करके सभी को घर भेज दिया गया।

कालपी कोतवाली थाना निरीक्षक अजय ब्रम्ह तिवारी ने बताया कि बस मालिक राजेंद्र कुमार को सूचना देकर बुलाया गया है, चालक-हेल्पर मौके से भाग निकले थे। हादसा होने से हाईवे की कानपुर से उरई आने वाली लेन पर दो घंटा यातायात बाधित रहा।