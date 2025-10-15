जमीन पर कब्जा करने के लिए चला दिया बुलडोजर, पेड़ काटने से रोका तो की ये गंदी हरकत

जागरण संवाददाता, उरई। शहर के एक मुहल्ला निवासी व्यक्ति ने डीएम को बताया कि उसकी जमीन पर कुछ लोग कब्जा करने के इरादे से बुलडोजर लेकर आए और पेड़ों को काट दिया। उसने विरोध किया तो गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुहल्ला आजाद नगर निवासी अतहर अंसारी ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसकी 486 कृषि भूमि आराजी नंबर नया पटेल नगर करसान रोड पर है। जिसमें उसका कमरा बना है और टीन शेड है। दो दिन पहले उक्त भूमि पर उमाशंकर सोनी, डाक्टर गोपाल कृष्ण सोनी अपने एक सैकड़ा साथियों के साथ आए और जमीन पर कब्जा करने की नियत से बुलडोजर चलाकर पेड़ तोड़ दिए।